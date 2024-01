Priemerný počet kyberútokov na Slovensku bol vyšší než globálny

Bratislava 23. januára (TASR) - V druhej polovici minulého roka bol priemerný počet kyberútokov týždenne na Slovensku vyšší ako globálny. Na jednu organizáciu v tuzemsku smerovalo 1062 útokov týždenne, pričom priemer vo svete bol 1039. Vyplýva to z analýzy výskumného tímu Check Point Research, o ktorej informoval v utorok.



"Situácia v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku je veľmi podobná tej svetovej. Masívne phishingové kampane sú zamerané na používateľov na všetkých úrovniach s cieľom preniknúť do systémov alebo ukradnúť a zneužiť citlivé údaje," uviedol Tomáš Valenta zo spoločnosti Check Point Software Technologies.



Najčastejšími cieľmi na Slovensku boli podľa analýzy banky a finančné inštitúcie. Išlo priemerne o 3164 kyberútokov týždenne. Najrozšírenejším malvérom v tuzemsku bol Tofsee, ktorý sa zameriava na Windows platformy. Z analýzy taktiež vyplynulo, že najčastejším typom zneužitia zraniteľnosti bolo vzdialené spustenie kódu, ktorému čelilo 66 % organizácií.



Spoločnosť informovala aj o tom, že každá organizácia vo svete zaznamenala počas minulého roka priemerne 1158 útokov týždenne. Každá desiata organizácia sa stala terčom pokusu o ransomvérový útok, pričom výskumníci zaznamenali medziročný nárast o 33 %.



"Aj keď počet kyberútokov na segment vzdelávania vlani mierne klesol, stále je to globálne dlhodobo najčastejší cieľ," dodala spoločnosť s tým, že za ním nasledujú vládne inštitúcie, armáda a zdravotníctvo. V medziročnom porovnaní vzrástol vo svete počet kyberútokov na maloobchod a veľkoobchod.



"Prvou obrannou líniou, ktorú dokážeme vybudovať a posilňovať v každej organizácii bez rozdielu veľkosti a zamerania, sú samotní používatelia. Ich schopnosť rozoznať útok na základnej úrovni, pozornosť a opatrnosť sú kľúčovými faktormi kybernetickej bezpečnosti," uzatvoril Valenta.