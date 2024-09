Priemerný ponúkaný plat v Žilinskom kraji stúpol o takmer 300 eur

Žilina 23. septembra (TASR) - Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na portáli Profesia.sk zo Žilinského kraja je v tomto roku 1322 eur. V porovnaní s rokom 2021 je to nárast o takmer 300 eur. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Upozornila, že väčšina firiem pri uverejnení pracovnej ponuky počíta s tým, že uchádzač o zamestnanie sa na pracovnom pohovore bude snažiť dohodnúť vyššie platové ohodnotenie.



Z dostupných dát vyplýva, že spomedzi odvetví, ktoré v Žilinskom kraji poskytujú najviac pracovných príležitostí, je na dohodnutie vyššieho platu najväčšia šanca v automobilovom priemysle. "Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch z tohto sektora je tento rok necelých 1300 eur, reálny základný mesačný zárobok je o 270 eur vyšší. O 200 eur viac zarábajú v porovnaní s priemernou inzerovanou mzdou aj v manažmente a strojárstve," konkretizovala Melcerová. Viac ako stoeurové rozdiely portály evidujú aj vo výrobe, v stavebníctve a realitách, rovnako aj v elektrotechnike a energetike.



Na druhej strane však evidujú aj odvetvia či profesie, pri ktorých je priemerná ponúkaná mzda vyššia ako tá, ktorú zamestnanci reálne dostávajú. "Priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch na vedúcich a vedúce prevádzky v Žilinskom kraji je tento rok vyše 1500 eur, ich priemerný reálny mesačný zárobok je však o 300 eur nižší. Podobný rozdiel je aj v prípade kuchárov a kuchárok. Z hľadiska odvetví sú v regióne mierne vyššie ponúkané ako reálne platy napríklad vo farmaceutickom priemysle či v poisťovníctve," upozornila Melcerová.



Doplnila, že lepšie platenú prácu si budú môcť záujemcovia nájsť aj na Profesia days od 25. do 26. septembra v Dome odborov v Žiline. "Návštevníkom sa predstaví viac ako 40 vystavovateľov z rôznych oblastí. Témami podujatia budú napríklad hranice medzi ľudskosťou a technológiami, ženy v biznise, spolupráca generácií na pracovisku, ako začať kariéru v IT či ako rozbehnúť vlastný biznis," uzavrela Melcerová.