Priemerný Slovák vypil vlani 59 l piva,najmenej za posledných 30 rokov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Každý Slovák vypil v minulom roku v priemere 59,1 litra piva. Medziročne sa spotreba piva na obyvateľa znížila o necelé percento, pred tridsiatimi rokmi však bola o viac ako tretinu vyššia. TASR o tom informuje na základe dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré prezentoval v súvislosti s piatkovým Medzinárodným dňom piva.



Jeho najväčšia spotreba v ére samostatného Slovenska bola v roku 1994, kedy každý Slovák skonzumoval v priemere 93,4 litra. "Spotreba potom klesala a až tesne pred pandémiou objem predaného piva tri roky znovu rástol. Spotreba sa však pohybovala už len okolo 70 litrov za rok. Dva roky pandémie priniesli prudký pokles konzumácie piva, ktorý sa udržal aj minulý rok, kedy bola spotreba na obyvateľa najnižšia od vzniku samostatného Slovenska," priblížil riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.



Najvyššiu spotrebu piva na hlavu v Európe mala v roku 2022 podľa údajov statista.com Česká republika so 129 litrami, za ňou nasledovalo Rakúsko so 101 litrami a Poľsko s 92 litrami na obyvateľa. Slovensku v tomto rebríčku patrila 14. priečka. Na porovnanie, napríklad priemerná spotreba piva vo Francúzsku predstavovala len 33 litrov.



Minulý rok stálo na Slovensku pol litra svetlej čapovanej desiatky podľa ŠÚ SR v priemere 1,37 eura. Pred desiatimi rokmi to bolo len 0,98 eura. Cena svetlého fľaškového 12-stupňového piva stúpla v priemere o 40 centov.



Podľa štatistikov zaznamenali slovenské pivovary minulý rok medziročný nárast produkcie. V porovnaní s rokom 2021 vzrástla celková výroba alkoholického piva o 2 % a nealkoholického piva až o 64 %. Vyrobili a zároveň sa im aj podarilo vlani predať takmer 184 milióna litrov alkoholického piva a súčasne takmer 10 miliónov litrov nealkoholického piva v hodnote viac ako 137 miliónov eur bez spotrebnej dane.



Medzinárodný deň piva si pripomíname vždy prvý piatok v auguste. Založil ho podnikateľ a pivný nadšenec Jesse Avshalomov z USA v roku 2007, po prvýkrát bol oslávený o rok neskôr.