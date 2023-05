Priemerný vek automobilov v USA dosiahol rekordných vyše 12 rokov

Washington 15. mája (TASR) - Priemerný vek áut v Spojených štátoch vzrástol na rekordných vyše 12 rokov. Poukázala na to v pondelok zverejnená štúdia S&P Global Mobility. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Priemerný vek osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel v USA vzrástol podľa novej štúdie S&P tento rok na 12,5 roka, čo predstavuje nový rekord. Na jednej strane to ovplyvnili problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré minulý rok obmedzili dodávku nových áut do predajní, na druhej strane slabší dopyt zo strany spotrebiteľov, ktorí tak reagovali na vysokú infláciu a zvyšovanie úrokových sadzieb. Priemerný vek automobilov v USA sa tak zvýšil už šiesty rok po sebe.



V nasledujúcich 12 mesiacoch by sa však situácia mala zmeniť a S&P očakáva, že priemerný vek áut v Spojených štátoch klesne. Inflácia sa v poslednom období zmierňuje, dopyt po nových autách začína rásť a navyše sa medzičasom zmiernili aj problémy v dodávateľskom reťazci, dodáva sa v štúdii.



Priemerný vek áut čiastočne znižujú elektrické vozidlá. Podľa štúdie dosahuje priemerný vek batériových elektrických áut (BEV) v USA momentálne 3,6 roka, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba o niečo viac - 3,7 roka. V prípade týchto áut sa priemerný vek pohybuje medzi tromi a štyrmi rokmi už od roku 2017.



Udržiavať priemerný vek elektromobilov na nízkej úrovni pomáha vysoký dopyt po týchto autách. Ako dodala S&P vo svojej štúdii, v minulom roku sa predaj elektrických áut v Spojených štátoch zvýšil o 58 %.