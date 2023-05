Priemerný vek odchodu do dôchodku v Nemecku sa vlani zvýšil

Berlín 30. mája (TASR) - Priemerný vek odchodu do dôchodku v Nemecku sa minulý rok zvýšil na 64,4 roka. V roku 2021 to bolo ešte 64,1 roka. Podľa údajov správy dôchodkového poistenia bolo hlavným dôvodom nárastu zvýšenie hranice pre skorší nástup do penzie zo 63 na 64 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Možnosť odchodu do dôchodku vo veku 63 rokov platila pre ľudí, ktorí odvádzali príspevky do fondov sociálneho poistenia najmenej 45 rokov. Hranica sa bude postupne zvyšovať na 65 rokov, podobne ako v prípade štandardného veku odchodu do dôchodku na 67 rokov.



Vo veku 63 rokov mohli odísť do dôchodku bez zrážok osoby narodené pred rokom 1953. V prípade mladších ľudí sa táto hranica zvyšuje, od ročníka narodenia 1964 je stanovená na 65 rokov. Od tejto vekovej kohorty sa bude uplatňovať aj štandardný dôchodkový vek 67 rokov.