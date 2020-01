Priemerný zárobok Slovákov stúpol medziročne takmer o 70 eur

Bratislava 14. januára (TASR) - Rast miezd na Slovensku bol v roku 2019 opäť výrazný. Analýza portálu Platy.sk ukazuje, že výška priemerného zárobku zamestnancov sa menila výraznejšie ako v roku 2018. V roku 2019 priemerná hrubá suma bola 1101 eur.



Rok 2019 priniesol jeden z najvýraznejších rastov platov za posledné obdobie. Za posledných 10 rokov skončil na druhom mieste. Rekord doteraz drží rok 2017, keď priemerný plat narástol medziročne o 6,6 %. Avšak len približne polovica Slovákov má základný plat nad tisícku. Analýza portálu vyčíslila, že iba 50 % Slovákov má vyšší základný plat ako 1009 eur v hrubom. Desatina zamestnancov má hrubý plat menej ako 653 eur.



"Priemerný základný plat v Bratislavskom kraji je výrazne vyšší ako na zvyšku Slovenska. V roku 2019 predstavoval 1484 eur v hrubom. Nasleduje Košický kraj, za ním trnavský a trenčiansky región," uvádza Nikola Richterová z Profesie. Najväčšia priepasť je medzi Bratislavským a Prešovským krajom. Takmer 18 % zamestnancov v Prešovskom kraji zarába menej ako 650 eur v hrubom.



Značný rozdiel je vidieť aj pri pohľade na zárobky nad 2000 eur. K takémuto platu sa dostanú v Prešove a okolí iba vyvolení, teda menej ako tri percentá ľudí. V regióne hlavného mesta ide o viac ako 17 % zamestnancov.



Na Slovensku sú najmenej platené upratovanie či poštové služby, a to 573 eur. Taký bol najnižší priemerný plat na pozícii v roku 2019. Takýto priemerný zárobok mala podľa Platy.sk pozícia upratovačky. Platy pod hranicou novej minimálnej mzdy pre rok 2020 (580 eur) boli aj na pozíciách poštového doručovateľa či pomocnej sily do kuchyne. Päticu najhoršie platených povolaní uzatvárajú pozície chyžnej a sanitára.



Naopak, medzi najlepšie platenými pozíciami mimo manažmentu možno nájsť najmä IT povolania. Najvyšší plat minulého roka mal IT architekt s priemernou základnou mzdou 3024 eur v hrubom.



Medzi päticou najlepšie platených pozícií minulého roka sa nachádza aj iOS programátor, advokát, daňový poradca a špecialista IT bezpečnosti.