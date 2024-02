Adidas predá zvyšné produkty Yeezy

Herzogenaurach 26. februára (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas v pondelok oznámil, že tento rok plánuje predať zvyšné produkty zo svojho sortimentu Yeezy, ktoré pochádzajú zo spolupráce s kontroverzným dizajnérom Yeezym Ye, predtým známym ako raper Kanye West. TASR správu prevzala z DPA.



Adidas sa rozišiel s dizajnérom v roku 2022 pre jeho antisemitské komentáre. To prinieslo nemeckej spoločnosti značné straty. Nebolo pritom jasné, či predá zvyšné zásoby sortimentu Yeezy po dvoch kolách ich predaja. Najnovšie však oznámil ďalší predaj, ktorý chce uzavrieť na konci roka.



Produkty budú dostupné iba online, oznámil Adidas v pondelok vo svojom sídle v Herzogenaurach.



Spoločnosť už pred pár týždňami informovala, že tento rok uvedie na trh ďalšie produkty Yeezy za ceny pokrývajúce náklady. To by znamenalo tržby v celkovej výške približne 250 miliónov eur. Podľa Adidasu tak budú ďalšie výrazné odpisy zbytočné.



V roku 2022 dosiahol Adidas tržby vo výške 1,2 miliardy eur. V roku 2023 však jeho tržby klesli na 750 miliónov eur, keďže venoval značné sumy z predaja organizáciám, ktoré bojujú proti diskriminácii a nenávisti vrátane rasizmu a antisemitizmu.