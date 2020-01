Air Lease vyzval Boeing, aby sa zbavil značky MAX

Dublin 20. januára (TASR) - Predseda významnej leteckej lízingovej spoločnosti Air Lease, ktorá má objednaných 150 uzemnených lietadiel Boeing 737 MAX, v pondelok vyzval amerického výrobcu, aby upustil od "zničenej" značky a zabránil tak podkopaniu hodnoty lietadla.



Steven Udvar-Hazy, jeden zo zakladateľov odvetvia lízingu lietadiel, ktorého firma financuje približne polovicu svetovej flotily dopravných lietadiel, tak zopakoval výzvu prezidenta USA Donalda Trumpa z apríla minulého roka na "rebrand", teda zmenu značky problematického stroja 737 MAX. Boeing vlani v júni uviedol, že nemá v pláne zmeniť názov lietadiel.



"Požiadali sme spoločnosť Boeing, aby sa toho slova MAX zbavila," uviedol Udvar-Hazy na finančnej konferencii Airline Economics v Dubline. Dodal, že "značka MAX je natoľko poškodená, že už nedáva žiadny zmysel".



Boeing tento mesiac zastavil výrobu modelu 737 MAX po tom, ako úrady na celom svete v marci 2019 nariadili uzemnenie tohto najpredávanejšieho lietadla po dvoch smrteľných haváriách počas piatich mesiacov, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.



Zdroj z USA oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný, koncom minulého týždňa uviedol, že americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) pravdepodobne do marca, a možno až do apríla, neschváli návrat lietadla do prevádzky.



Letecké spoločnosti American Airlines Group a Southwest Airlines informovali o tom, že očakávajú predĺženie zákazu letov MAX do začiatku júna.



Na otázku, či značka MAX môže poškodiť hodnotu lietadiel alebo budúce lízingové sadzby, Udvar-Hazy uviedol, že to zatiaľ nie je jasné.



Letecké spoločnosti sa stále snažia odhadnúť neochotu cestujúcich lietať na strojoch MAX, uviedol s tým, že nevie, ako dlho to potrvá. Sám nevie, "či to budú dva mesiace, bude to šesť mesiacov alebo to bude iné v rôznych častiach sveta".



"Zabudnú ľudia v USA po niekoľkých mesiacoch na nehody a pomyslia si, že je to len ďalší stroj 737, alebo budú ľudia v iných častiach sveta poverčivejší a bude trvať dlhšie, kým sa vymaže táto stigma?" spýtal sa.



Air Lease má v súčasnosti uzemnených 42 lietadiel MAX. Udvar-Hazy podľa vlastných slov neočakáva, že stroje MAX po schválení návratu na oblohu zaplavia trh a znížia lízingové sadzby, pretože je nepravdepodobné, že Boeing bude schopný dodávať viac ako 50 až 60 lietadiel mesačne po obnovení výroby.