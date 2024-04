Airbus zaznamenal v 1. štvrťroku nárast čistého zisku

Toulouse 25. apríla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus vo štvrtok oznámil za 1. štvrťrok 2024 nárast tržieb aj čistého zisku. Ale zároveň vykázal nižší prevádzkový zisk a peňažný tok ako sa očakávalo, po tom, čo najal viac zamestnancov, aby sa pripravil na rastúci dopyt po lietadlách. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Čistý zisk najväčšieho svetového výrobcu lietadiel za tri mesiace do konca marca 2024 stúpol o 28 % na 595 miliónov eur a tržby vzrástli o 9 % na 12,83 miliardy eur vďaka rastúcim dodávkam a zvýšenej výrobe.



Airbus od začiatku januára do konca marca 2024 dodal klientom 142 komerčných lietadiel v porovnaní so 127 za rovnaké obdobie minulého roka.



Upravený prevádzkový zisk však v 1. štvrťroku klesol o 25 % na 577 miliónov eur a voľný odliv hotovosti dosiahol 1,8 miliardy eur.



Analytici v priemere očakávali prevádzkový zisk 789 miliónov eur a odliv 1,3 miliardy eur.



Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury uviedol, že koncern dosiahol dobré výsledky za 1. štvrťrok 2024 aj v náročnom prevádzkovom prostredí, ktoré nevykazuje žiadne známky zlepšenia. Geopolitické napätie a napätie v dodávateľskom reťazci pokračuje. Napriek tomu Airbus odovzdal klientom viac lietadiel ako pred rokom.