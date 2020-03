Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla len mierne

Londýn 2. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny vo februári klesla, ale len mierne a menej ako sa čakalo, najpomalším tempom za uplynulý rok. Aj prevádzkové podmienky v tomto odvetví sa síce minulý mesiac zhoršili, ale tiež najslabším tempom za celý rok. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny vo februári vzrástol na 49,2 bodu zo 47,9 bodu v januári. Spresnená hodnota je o niečo vyššia ako 49,1 bodu pri rýchlom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov, čo znamená, že aktivita v danom odvetví stále klesá.



PMI výrobného sektora je menší ako 50 bodov už 13 mesiacov v rade. Na druhej strane, vo februári dosiahol jednoročné maximum a už druhý mesiac po sebe sa zvýšil.



A to aj napriek tomu, že ohnisko koronavírusu narušilo dodávateľské reťazce a zasiahlo zahraničný odbyt, čo malo za následok podstatne dlhšie dodacie lehoty a prudký pokles vývozných objednávok. Vo februári sa však objavili aj povzbudzujúce signály, že pokles výrobného sektora v eurozóne sa zmierňuje, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, PMI väčšiny sledovaných štátov vzrástol, okrem Francúzska, kde došlo k jeho poklesu na 49,8 bodu, čo predstavuje sedemmesačné minimum, Talianska (48,7 bodu, dvojmesačné minimum) a Írska (51,2 bodu, tiež dvojmesačné minimum).



PMI najväčšieho hospodárstva regiónu, Nemecka, stúpol na 48 bodov a bol tak najvyšší za 13 mesiacov. To naznačuje, že sa posunul bližšie k stabilizácii. No zároveň zostal pod hranicou 50 bodov, ktorá signalizuje, že nemecká výroba stále nerastie.



Najvyšší PMI vykázalo vo februári Grécko, 56,2 bodu, čo je 10-mesačné maximum. Aj PMI štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny, Španielska vo februári stúpol, na 50,4 bodu a bol najväčší za 10 mesiacov.



Výrobná produkcia v celej eurozóne aj nové objednávky zostali vo februári v zápornom pásme, aj keď miera ich poklesu bola v prípade produkcie najslabšia za deväť mesiacov a v prípade objednávok za 15 mesiacov. Vývoz sa však prudko znížil, čím sa súčasné obdobie jeho nepretržitého poklesu predĺžilo na takmer rok a pol.