Aktivita vo výrobnom sektore v USA vo februári klesla

Washington 1. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA vo februári opäť klesla a viac, ako ekonómovia očakávali. Prispelo k tomu zníženie nových objednávok. Ukazovateľ zamestnanosti pritom dosiahol najnižšiu úroveň od júla. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora vo februári 2024 zníži na 47,8 bodu z januárových 49,1 bodu.



Hodnota indexu zostala už 16. mesiac v rade pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. To je najdlhší takýto úsek od obdobia august 2000 - január 2002. Ekonómovia pritom odhadovali, že index stúpne na 49,5 bodu.



ISM upozornil, že ak sa hodnota PMI časom prepadne pod 42,5 bodu, bude to znamenať pokles celkovej ekonomiky. Toto usmernenie inštitút revidoval smerom nadol z pôvodných 48,7 bodu.



ISM ďalej uviedol, že čiastkový index nových objednávok minulý mesiac klesol na 49,2 z 52,5 bodu v januári a čiastkový index produkcie sa znížil na 48,4 z 50,4 bodu. Inflácia výstupných cien sa mierne zrýchlila. Príslušný čiastkový ukazovateľ pritom vzrástol na 52,9 z 52,5 bodu.



Zamestnanosť v továrňach vo februári ďalej klesala. Podľa prieskumu sa tento čiastkový index znížil na 45,9 bodu zo 47,1 v januári a dosiahol tak najmenšiu hodnotu od vlaňajšieho júla.



Americká ekonomika napriek tomu stále pokračuje v raste, pričom vo 4. štvrťroku jej výkon stúpol medziročne o 3,2 %. Hoci vyššie náklady na pôžičky ochladili dopyt po tovare a zasiahli podnikové investície, prieskum ISM a ďalšie prieskumy podnikateľského sentimentu vykresľujú príliš pochmúrny obraz výroby, ktorá sa podieľa 10,3 % na výkone ekonomiky.



Americká centrálna banka Fed od marca 2022 zvýšila svoj kľúčový úrok o 525 bázických bodov na súčasný rozsah 5,25 % - 5,50 %. Očakáva sa, že Fed začne svoje úrokové sadzby niekedy v priebehu roka znižovať.