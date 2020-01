Americká spoločnosť Whirlpool zvýšila kvartálny zisk takmer o 70 %

Benton Harbor 28. januára (TASR) - Americký výrobca bielej techniky Whirlpool oznámil za 4. kvartál minulého roka rast zisku takmer o 70 %. Do veľkej miery sa pod to podpísalo zníženie nákladov takmer o desatinu.



Spoločnosť, ktorá vlastní značky ako KitchenAid a Maytag, informovala, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla čistý zisk 288 miliónov USD (261,22 milióna eur) oproti 170 miliónom USD za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. To znamená rast o 69,4 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 4,91 USD v porovnaní so 4,75 USD/akcia vo 4. kvartáli 2018. Whirlpool tak prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 4,27 USD.



Čisté tržby však klesli. Dosiahli 5,38 miliardy USD, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 predstavuje pokles o 4,9 %. V prípade tržieb tak Whirlpool zaostal za odhadmi analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 5,52 miliardy USD.



Spoločnosť očakáva, že v roku 2020 dosiahne zisk na akciu v rozmedzí od 16 do 17 USD. Stredná hodnota odhadu sa tak pohybuje nad odhadmi analytikov, ktorí stanovili tohtoročný zisk Whirlpoolu na akciu na úrovni 16,34 USD.



(1 EUR = 1,1025 USD)