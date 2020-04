Americký výrobca hračiek Hasbro sa prepadol do straty

New York 29. apríla (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro sa v 1. kvartáli prepadol do straty. Výsledky však ovplyvnili vysoké jednorazové náklady súvisiace s akvizíciou kanadskej mediálnej a distribučnej spoločnosti Entertainment One.



Firma Hasbro uviedla, že za 1. štvrťrok zaznamenala stratu 69,64 milióna USD (64,23 milióna eur), čo na akciu predstavuje 0,51 USD. Na porovnanie, v 1. štvrťroku minulého roka vykázala čistý zisk 26,73 milióna USD (0,21 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek zaznamenala firma upravený zisk 77,7 milióna USD, čo na akciu predstavuje 57 centov. Výsledok tak tesne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 58 centov.



Tržby v 1. kvartáli výrazne vzrástli. Dosiahli 1,11 miliardy USD, čo predstavuje rast o 51 %. Napriek tomu firma nesplnila očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 1,14 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň upozornila na riziká spojené so šírením nového koronavírusu a uviedla, že v dôsledku tohto faktora počíta s poklesom zisku a tržieb. Pre neistotu spojenú s pandémiou nového koronavírusu firma Hasbro zároveň zrušila prognózu na tento rok.



(1 EUR = 1,0842 USD)