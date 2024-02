Antverpská deklarácia podporila Európsku priemyselnú dohodu

Brusel 21. februára (TASR) - V utorok (20. 2.) 58 európskych spoločností, 15 priemyselných združení a jedna organizácia prostredníctvom Antverpskej deklarácie vyjadrili plnú podporu Európskej priemyselnej dohode s cieľom doplniť Európsku zelenú dohodu a zachovať vysokokvalitné pracovné miesta v Európe. Slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS) pre TASR uviedol, že víta deklaráciu, ktorou sa priemysel jasne stavia za zelenú dohodu a presne pomenúva to, čo EÚ musí urobiť.



Belgický premiér Alexander De Croo, ktorého krajina predsedá Rade EÚ, spresnil, že Únia potrebuje priemysel pre jeho inovačnú kapacitu, aby mohla ťažiť z klimatických riešení zajtrajška.



"Európa by nemala byť len kontinentom priemyselných inovácií, mala by zostať aj kontinentom priemyselnej výroby," vysvetlil De Croo.



Antverpská deklarácia upozornila, že na splnenie klimatickej neutrality do roku 2050 a nedávno oznámených cieľov znižovania emisií do roku 2040 sa bude musieť európska výroba elektriny znásobiť a priemyselné investície budú musieť byť šesťnásobne vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. A to v čase, keď veľké spoločnosti aj malé a stredné podniky čelia najvážnejšiemu hospodárskemu poklesu za posledné desaťročie, dopyt klesá, výrobné náklady sa zvyšujú a investície sa presúvajú do iných regiónov.



Tlak na európsky priemysel zvyšuje ekonomika USA, ktorá ťaží z finančnej podpory cez zákon o znižovaní inflácie, a nadmerná čínska výrobná kapacita a rastúci export do Európy.



"Naše spoločnosti čelia týmto výzvam každý deň. Priemyselné areály sa zatvárajú, výroba je zastavená, zamestnanci sú prepúšťaní," uvádza sa v deklarácii na podporu európskeho priemyslu.



Hojsík tvrdí, že európsky aj slovenský priemysel bude kľúčový pri realizácii zelenej dohody. "Vítam deklaráciu, ktorou sa priemysel jasne stavia za Zelenú dohodu a presne pomenúva to, čo potrebujeme urobiť. Potrebujeme prestať brániť rozvoju zelenej energie. Potrebujeme podporiť rozvoj nových, čistých technológií a ich uvádzanie do praxe. A po tretie, potrebujeme slušne platené pracovné miesta v celej EÚ, ktoré prichádzajú s príležitosťou zelenej transformácie," vysvetlil.



Dodal, že vďaka tomu sa EÚ dokáže presadzovať vo svete ako globálny hráč, čo bude platiť aj pre Slovensko. Preto je podľa neho dôležité, aby aj slovenská vláda ťažila z Antverpskej deklarácie a uvádzala ju do praxe v podobe odbyrokratizovaných riešení pri prechádzaní na zelené energie a podporou, nie potláčaním inovatívnych zelených firiem.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)