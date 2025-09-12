< sekcia Ekonomika
Armani nariadil dedičom predaj značky alebo vstup na burzu
Armani v závete uviedol, že nadácia, ktorá spoločnosť zdedí, by mala predať podiel vo výške 15 % významnému módnemu domu.
Autor TASR
Miláno 12. septembra (TASR) - Zosnulý taliansky návrhár Giorgio Armani nariadil dedičom, aby postupne predali módnu značku, ktorú vytvoril pred 50 rokmi, alebo aby sa pokúsili o jej kótovanie na burze. Vyplýva to z jeho závetu. Ide o prekvapivý obrat pre spoločnosť, ktorá si veľmi chráni svoju nezávislosť a talianske korene. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Armani v závete uviedol, že nadácia, ktorá spoločnosť zdedí, by mala predať podiel vo výške 15 % významnému módnemu domu. Ako svojich preferovaných kupcov uviedol francúzskeho luxusného giganta LVMH, kozmetickú skupinu L‘Oreal a lídra v oblasti okuliarov EssilorLuxottica, hoci prijateľná by bola aj iná módna spoločnosť podobného formátu.
Predaj by sa mal uskutočniť po roku od jeho smrti. Nový akcionár by potom mal mať možnosť získať väčšinový podiel v skupine do troch až piatich rokov od otvorenia závetu vo štvrtok (11. 9.).
Ak k predaju ďalšej časti podielu nedôjde, Armani požiadal o kótovanie svojej spoločnosti na burze, pričom Armani Foundation si ponechá 30,1 % akcií.
Milánsky návrhár nemal deti a celú svoju spoločnosť odkázal svojej nadácii. Bude ju riadiť jeho životný partner Leo Dell‘Orco a jeho synovec a neter.
Návrhárovo realitné impérium bolo odkázané jeho sestre Rosanne a jeho neteri a synovcovi, ale Dell‘Orco si ponecháva užívanie nehnuteľností v Saint Tropez vo Francúzsku, St. Moritz vo Švajčiarsku a na ostrovoch Antigua a Pantelleria.
Nie je bezprostredne jasné, čo sa stane, ak jeden z dedičov alebo nadácia nesplnia pokyny uvedené v závete.
Výslovná zmienka o predaji podielov a o hráčoch kótovaných na burze ako o potenciálnych kupcoch je prekvapujúca vzhľadom na to, že Giorgio Armani vytrvalo odmietal oslabiť svoju kontrolu alebo uviesť svoju módnu skupinu na burzu. Mohlo by to takisto podnietiť preteky o získanie podielu v značke, ktorá si podľa odborníkov z odvetvia zachovala svoju atraktivitu napriek globálnemu spomaleniu luxusného trhu.
V priebehu rokov dostal Armani ponuky od viacerých kupcov vrátane Johna Elkanna, potomka talianskej rodiny Agnelliovcov, v roku 2021 či od luxusnej značky Gucci, keď bol Maurizio Gucci ešte pri kormidle.
Armani bol jediným hlavným akcionárom spoločnosti, ktorú založil so svojím zosnulým partnerom Sergiom Galeottim v 70. rokoch 20. storočia a nad ktorou si udržiaval pevnú kontrolu, kreatívnu aj manažérsku, až do samého konca.
Nezanechal po sebe žiadne deti, ktoré by zdedili podnik. Jeho módny dom generoval relatívne stabilné tržby (2,3 miliardy eur v roku 2024), ale jeho zisky sa znížili uprostred rozsiahlej recesie v luxusnom priemysle.
Analytici odhadujú hodnotu módneho domu Armani na 5 až 7 miliárd eur.
12 bal ryb
Armani v závete uviedol, že nadácia, ktorá spoločnosť zdedí, by mala predať podiel vo výške 15 % významnému módnemu domu. Ako svojich preferovaných kupcov uviedol francúzskeho luxusného giganta LVMH, kozmetickú skupinu L‘Oreal a lídra v oblasti okuliarov EssilorLuxottica, hoci prijateľná by bola aj iná módna spoločnosť podobného formátu.
Predaj by sa mal uskutočniť po roku od jeho smrti. Nový akcionár by potom mal mať možnosť získať väčšinový podiel v skupine do troch až piatich rokov od otvorenia závetu vo štvrtok (11. 9.).
Ak k predaju ďalšej časti podielu nedôjde, Armani požiadal o kótovanie svojej spoločnosti na burze, pričom Armani Foundation si ponechá 30,1 % akcií.
Milánsky návrhár nemal deti a celú svoju spoločnosť odkázal svojej nadácii. Bude ju riadiť jeho životný partner Leo Dell‘Orco a jeho synovec a neter.
Návrhárovo realitné impérium bolo odkázané jeho sestre Rosanne a jeho neteri a synovcovi, ale Dell‘Orco si ponecháva užívanie nehnuteľností v Saint Tropez vo Francúzsku, St. Moritz vo Švajčiarsku a na ostrovoch Antigua a Pantelleria.
Nie je bezprostredne jasné, čo sa stane, ak jeden z dedičov alebo nadácia nesplnia pokyny uvedené v závete.
Výslovná zmienka o predaji podielov a o hráčoch kótovaných na burze ako o potenciálnych kupcoch je prekvapujúca vzhľadom na to, že Giorgio Armani vytrvalo odmietal oslabiť svoju kontrolu alebo uviesť svoju módnu skupinu na burzu. Mohlo by to takisto podnietiť preteky o získanie podielu v značke, ktorá si podľa odborníkov z odvetvia zachovala svoju atraktivitu napriek globálnemu spomaleniu luxusného trhu.
V priebehu rokov dostal Armani ponuky od viacerých kupcov vrátane Johna Elkanna, potomka talianskej rodiny Agnelliovcov, v roku 2021 či od luxusnej značky Gucci, keď bol Maurizio Gucci ešte pri kormidle.
Armani bol jediným hlavným akcionárom spoločnosti, ktorú založil so svojím zosnulým partnerom Sergiom Galeottim v 70. rokoch 20. storočia a nad ktorou si udržiaval pevnú kontrolu, kreatívnu aj manažérsku, až do samého konca.
Nezanechal po sebe žiadne deti, ktoré by zdedili podnik. Jeho módny dom generoval relatívne stabilné tržby (2,3 miliardy eur v roku 2024), ale jeho zisky sa znížili uprostred rozsiahlej recesie v luxusnom priemysle.
Analytici odhadujú hodnotu módneho domu Armani na 5 až 7 miliárd eur.
12 bal ryb