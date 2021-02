Austrálsky ťažobný koncern BHP zvýšil polročné tržby o 15 percent

Sydney 16. februára (TASR) - Britsko-austrálsky ťažobný koncern BHP oznámil za 1. polrok svojho obchodného roka 2020/2021 pokles čistého zisku o pätinu, zisk z operácií však výrazne vzrástol a dobré výsledky vykázala spoločnosť aj v oblasti tržieb, ktoré sa zvýšili o 15 %. Prispela k tomu produkcia železnej rudy v západnej Austrálii, ako aj medi v jej bani Escondida v Čile.



BHP Group informovala, že za šesť mesiacov do konca decembra zaznamenala čistý zisk 3,88 miliardy USD (3,20 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 20 %. Zisk na akciu dosiahol 76,6 centu oproti 96,3 centu/akcia za 1. polrok 2019/2020. Pod pokles čistého zisku sa do veľkej miery podpísala mimoriadna strata v súvislosti so znížením hodnoty niektorých aktív.



Základný zisk však dosiahol 6 miliárd USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval 5,19 miliardy USD. Základný zisk na akciu sa zvýšil zo 102,6 centu na 119,4 centu. Zisk z operácií vzrástol o 17 % na 9,75 miliardy USD a očistený prevádzkový zisk EBITDA zaznamenal rast o 21 % na 14,7 miliardy USD.



Celkové tržby dosiahli 25,64 miliardy USD. Na porovnanie, v 1. polroku 2019/2020 dosiahli 22,29 miliardy USD.