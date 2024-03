Bayer sa v roku 2023 prepadol do straty

Leverkusen 5. marca (TASR) - Nemecká chemická a farmaceutická skupina Bayer sa v roku 2023 prepadla hlboko do červených čísel. Dôvodom boli problémy súvisiace s jej prípravkami na hubenie buriny na báze glyfosátu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Generálny riaditeľ Bill Anderson, ktorý nastúpil do funkcie minulý rok a má pomôcť koncernu dostať sa z problémov, však vylúčil rozdelenie spoločnosti napriek rastúcemu tlaku zo strany investorov.



Bayer v utorok vykázal za rok 2023 stratu 2,9 miliardy eur po čistom zisku 4,15 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Strata na akciu dosiahla 2,99 eura po zisku 4,22 eura/akcia v roku 2022.



Tržby spoločnosti vlani klesli o 6 % na 47,6 miliardy eur, čiastočne pre výrazne nižšie ceny herbicídov na báze glyfosátu. Príjmy ťahali nadol aj veľké straty spojené s odpismi divízie herbicídov.



A zároveň predaj liekov na predpis vo farmaceutickej divízii stagnoval, zatiaľ čo predaj zdravotníckych potrieb pre spotrebiteľov vzrástol čiastočne vďaka vyššiemu dopytu po dermatologických produktoch.



Bayer, výrobca Aspirinu, musí riešiť masívne súdne spory súvisiace s prípravkom na ničenie buriny Roundup, ktoré zdedil pri prevzatí americkej firmy Monsanto v roku 2018.



Bayer čelil v Spojených štátoch vlne súdnych sporov pre tvrdenia, že Roundup, ktorý obsahuje účinnú látku glyfosát, spôsobuje rakovinu. Bayer toto tvrdenie popiera, no v uplynulých rokoch minul miliardy eur na súdne trovy.



Koncern medzitým varoval, že dôjde k výraznému znižovaniu počtu pracovných miest. Od roku 2026 tak chce ušetriť dve miliardy eur ročne.



Pri pohľade do budúcnosti skupina očakáva v roku 2024 tržby 47 až 49 miliárd eur.