Boeing 777X včera úspešne absolvoval prvý let

Seattle 26. januára (TASR) – Nové lietadlo Boeing 777X včera úspešne absolvovalo prvý let. To poskytlo miernu úľavu koncernu Boeing, ktorý sa vyrovnáva s dôsledkami globálneho uzemnenia modelu 737 MAX.



Lietadlo 777X, ktoré je väčšou verziou mini jumba 777, pristálo v sobotu o 23:00 nášho času na letisku King County International Airport pri Seattli. Prvým letom sa odštartovali mesiace testovania, ktoré sú potrebné, kým tieto stroje budú môcť prepravovať cestujúcich.



"Je to pre nás deň plný hrdosti," uviedol výkonný riaditeľ divízie komerčných lietadiel Boeingu Stan Deal. "Let nového lietadla, ktoré opäť raz zmení svet, našich zamestnancov opäť naplnil hrdosťou na to, kto sme a čo dokážeme," dodal Deal.



Tento stroj s dĺžkou takmer 77 metrov je väčšou z dvoch verzií, oficiálne nazývanou 777-9, ale lietadlo je známejšie pod označením 777X. Kapacita nového lietadla predstavuje 406 sedadiel.



Kým sa nový stroj dostane do bežnej prevádzky, bude musieť prejsť náročným certifikačným procesom. Je to prvé dôležité lietadlo, ktoré čaká certifikačný proces, odkedy pád dvoch strojov 737 MAX vyvolal pochybnosti týkajúce sa prístupu amerického úradu pre letectvo FAA pri vydávaní povolení pre lietadlá Boeing a FAA prisľúbil testovanie.