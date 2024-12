Boeing obnovil výrobu lietadla 737 MAX

Seattle 10. decembra (TASR) - Americký koncern Boeing minulý týždeň obnovil výrobu svojho najpredávanejšieho dopravného lietadla 737 MAX. Došlo k tomu viac ako mesiac po skončení sedemtýždňového štrajku, ktorý narušil jeho prevádzku. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Obnovenie výroby 737 MAX je kritický krok pre silne zadlženého leteckého giganta. Boeing má na tento model približne 4200 objednávok od leteckých spoločností, ktoré chcú uspokojiť rastúci globálny dopyt po leteckej doprave.



Produkcia bola obnovená v piatok (6. 12.), uviedol jeden zo zdrojov pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemal oprávnenie hovoriť s médiami. Boeing to odmietol komentovať. Reštart výroby nebol predtým hlásený.



Reštart prichádza po sérii problémov, ktoré v uplynulých rokoch tvrdo zasiahli Boeing, vrátane dvoch smrteľných nehôd, pandémie ochorenia COVID-19, prerušenia dodávateľského reťazca a zvýšenej kontroly regulačných úradov.



V januári Federálny úrad pre letectvo (FAA) obmedzil produkciu 737 MAX po incidente, keď jeden z jeho strojov 737-9 musel núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. To odhalilo slabé bezpečnostné protokoly a podnietilo americké regulačné úrady, aby sprísnili dohľad nad Boeingom.



FAA obmedzil produkciu na 38 lietadiel 737 MAX za mesiac. Boeing by ju chcel zvýšiť na 56 lietadiel, ale tieto plány zostávajú neisté, uvádza sa v správe. Administrátor FAA Mike Whitaker minulý týždeň povedal, že povolený limit na objem výroby pravdepodobne zostane ešte niekoľko mesiacov.



Analytici spoločnosti Jefferies očakávajú, že Boeing bude v roku 2025 vyrábať v priemere 29 lietadiel 737 MAX mesačne, uviedli v nedeľu (8. 12.) v poznámke pre klientov.