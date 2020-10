Boeing oznámil za 3. kvartál stratu, plánuje výraznejšie prepúšťanie

Chicago 28. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 3. štvrťrok stratu, už štvrtý kvartál po sebe. Dôvodom sú pokračujúce problémy lietadla 737 MAX a pandémia nového koronavírusu. Firma však naďalej očakáva, že dodávky lietadla 737 MAX, ktoré bolo uzemnené začiatkom roka 2019, obnoví najneskôr do konca tohto roka.



Boeing informoval, že za 3. štvrťrok zaznamenal čistú stratu 449 miliónov USD (379,48 milióna eur), čo na akciu predstavuje 79 centov. V rovnakom období minulého roka evidovala firma ešte zisk 1,17 miliardy USD (2,05 USD/akcia).



Bez započítania jednorazových položiek zaznamenal Boeing na akciu stratu 1,39 USD, zatiaľ čo pred rokom evidoval zisk 1,45 USD/akcia. Napriek strate Boeing prekonal odhady trhov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so stratou až 2,32 USD/akcia.



Celkové tržby za 3. kvartál dosiahli 14,14 miliardy USD oproti tržbám na úrovni 19,98 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Aj v tomto ukazovateli spoločnosť prekonala očakávania, keď analytici počítali s poklesom tržieb na 13,90 miliardy USD.



Firma, ktorá dopláca na uzemnenie lietadiel 737 MAX v marci 2019 v dôsledku dvoch tragických havárií nasledujúcich v krátkom čase po sebe, ako aj na dôsledky pandémie nového koronavírusu, plánuje znížiť počet zamestnancov do konca budúceho roka približne na 130.000. To znamená zrušenie zhruba 30.000 pracovných miest, čo predstavuje takmer dvojnásobok oproti plánom zo začiatku roka. Vtedy Boeing oznámil, že plánuje zredukovať počet pracovných pozícií o 10 % zo 160.000 zamestnancov.



(1 EUR = 1,1832 USD)