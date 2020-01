Boeing uvažuje o ďalšom obmedzení výroby lietadiel 787 Dreamliner

New York 24. januára (TASR) - Boeing, ktorý sa stále nachádza v krízovom režime pre uzemnenie strojov 737 MAX, uvažuje o obmedzení výroby ďalšieho kľúčového komerčného lietadla, uviedol v piatok zdroj oboznámený so záležitosťou.



Úvahy koncernu sa údajne týkajú lietadla 787 Dreamliner, ktoré je väčšie než 737 MAX. Zatiaľ čo Boeing dodávky strojov 737 MAX zastavil, spomedzi jednotlivých modelov vlani dodal zákazníkom najviac lietadiel 787 Dreamliner.



V októbri koncern znížil produkciu strojov 787 zo 14 na 12 mesačne. Ako dôvod uviedol nižšie objednávky z Číny. Boeing podľa zdroja, ktorý potvrdil správu CNBC, uvažuje o ďalšom znížení výroby tohto lietadla.



Boeing v pondelok (20. 1.) uviedol, že neočakáva povolenie regulačných úradov pre návrat strojov 737 MAX do prevádzky skôr než v polovici roka. Tieto lietadlá sú celosvetovo uzemnené od vlaňajšieho marca. Dôvodom boli pády dvoch strojov toto typu, pri ktorých zomrelo celkovo 346 ľudí.