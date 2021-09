Boeing dodal v auguste zákazníkom 22 lietadiel

Seattle 14. septembra (TASR) - Boeing v auguste dodal zákazníkom 22 lietadiel. Dodávky strojov 737 MAX podporilo oživenie domácej leteckej dopravy v USA. Koncern dokonca získal objednávky na 7 lietadiel 787, aj keď tento program bol obmedzený z dôvodu výrobných chýb.



Z 22 lietadiel, ktoré Boeing minulý mesiac dodal zákazníkom, bolo 14 strojov 737 MAX a dve námorné hliadkové lietadlá P-8. Zvyšných 6 strojov boli lietadlá so širokým trupom, vrátane troch tankerov KC-46 pre vzdušné sily americkej armády.



Boeing od začiatku roka do konca augusta dodal zákazníkom 206 lietadiel.



Európsky konkurent Airbus dodal v auguste zákazníkom 40 lietadiel a je na dobrej ceste splniť svoj celoročný cieľ 600 dodaných strojov, čo by mu zachovalo pozíciu najväčšieho svetového výrobcu lietadiel.