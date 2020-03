Boeing žiada vládu o pomoc leteckému priemyslu

Washington 18. marca (TASR) - Americký koncern Boeing vyzval vládu, aby poskytla garancie na záchranné úvery v hodnote 60 miliárd USD (54,63 miliardy eur) pre letecký priemysel, ktorý čelí obrovským stratám pre pandémiu nového koronavírusu.



Boeing žiada vládu o záruky na štátne pôžičky aj o ďalšiu pomoc. Koncernu totiž hrozia problémy s likviditou, keďže nový koronavírus tvrdo zasiahol letecký sektor. Uviedli to dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Hovorca spoločnosti Boeing Gordon Johndroe v utorok (17. 3.) uviedol, že spoločnosť "podporuje prístup k verejnej a súkromnej likvidite vrátane záruk za úvery pre letecký priemysel vo výške minimálne 60 miliárd USD".



Boeing však odmietol povedať, koľko z toho by mali byť záruky za pôžičky pre neho a koľko pre jeho dodávateľov. Nie je ani jasné, či by americké banky požičali firmám v odvetví viac ako 60 miliárd USD bez vládnej podpory.



Americký koncern povedal zákonodarcom, že potrebuje výraznú vládnu podporu na pokrytie potrieb likvidity a že ju nemôže získať vlastnými silami za súčasných trhových podmienok, uviedli zdroje.



Boeing v pondelok (16. 3.) potvrdil, že rokuje s vládou o krátkodobej podpore. A prezident USA Donald Trump v utorok povedal, že americká vláda poskytne koncernu podporu. Boeing pripomenul, že 70 % jeho príjmov zvyčajne odíde 17.000 dodávateľov. Upozornil zákonodarcov, že bez významnej pomoci by celé odvetvie leteckej výroby v USA mohlo skolabovať.



Preklenovacie úvery preto považuje za jeden z najdôležitejších spôsobov, ako pomôcť leteckým spoločnostiam, letiskám, výrobcom a ich dodávateľom v boji s krízou. Boeing tiež zdôraznil, že veľká časť akejkoľvek podpory jeho likvidity sa použije na platby dodávateľom na udržanie dodávateľského reťazca.



Výška pomoci, ktorú spoločnosť Boeing potrebuje, sa mení a odvíja od trhových podmienok a dĺžky trvania krízy. Predstavitelia Kongresu analyzujú hotovostné potreby spoločnosti Boeing, pretože Kongres vraj zvažuje balík stimulov a záchranný balík, ktorý by mohol prevýšiť až 1 bilión USD.



"Boeing bol tvrdo zasiahnutý mnohými spôsobmi," uviedol Trump na tlačovej konferencii v utorok. Povedal, že pomôže aj dodávateľom, ako je výrobca motorov General Electric.



Hodnota akcií Boeingu vytrvalo klesá, len vo februári sa znížila o viac ako 60 %, keďže pandémia koronavírusu znížila dopyt po cestovaní na celom svete. Spoločnosť S&P Global v pondelok znížila rating spoločnosti Boeing.



Boeing sa tiež snaží získať súhlas regulačných úradov s návratom svojho modelu 737 MAX do prevádzky po dvoch smrteľných haváriách v priebehu piatich mesiacov. Tieto lietadlá sú uzemnené od marca 2019.



Americké letecké spoločnosti a nákladní dopravcovia uviedli, že sa snažia získať pôžičky a garancie vo výške najmenej 58 miliárd USD a tiež dodatočné daňové zmeny, zatiaľ čo letiská chcú zhruba 10 miliárd USD.



Boeing v utorok potvrdil, že dokončil čerpanie zvyšnej úverovej linky vo výške 13,8 miliardy USD, ktorú si zabezpečil minulý mesiac.



Celkový dlh spoločnosti Boeing sa v roku 2019 takmer zdvojnásobil na 27,3 miliardy USD pre kompenzácie, ktoré vyplatila leteckým spoločnostiam, a dodatočné výrobné náklady na model MAX 737, hoci pre uzemnenie nemohla odovzdať lietadlo kupujúcim.



(1 EUR = 1,0982 USD)