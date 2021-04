Cena paládia zaznamenala nový rekord, priblížila sa k 3000 USD/unca

New York 23. apríla (TASR) - Cena paládia vzrástla v piatok na nové historické maximum, keď prekonala hodnotu 2925 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu nahor tlačí v posledných dňoch zvýšený dopyt zo strany automobilového sektora a podľa analytikov je otázkou krátkeho času, keď cena kovu prekoná hranicu 3000 USD/unca.



Ako uviedla agentúra Reuters, cena paládia dosiahla v piatok rekordnú hodnotu 2925,14 USD (2424,28 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa čiastočne korigovala a do 18.54 h SELČ klesla na 2852,41 USD/unca. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to však stále znamená rast o 0,6 %. Cena kovu smeruje k rastu aj za celý týždeň, druhý po sebe.



Viacerí analytici očakávajú, že cena paládia čoskoro prekoná 3000 USD za uncu. Dôvodom je zvyšovanie nákupov tohto kovu automobilkami, čo vyvoláva obavy z nedostatku paládia na trhu.



Vzrástol aj dopyt po platine. Jej cena vzrástla v piatok o 2,1 % na 1228,60 USD/unca a smeruje k najlepšiemu z posledných šiestich týždňov.



(1 EUR = 1,2066 USD)