Ceny českých výrobcov klesli v júli šiesty mesiac v rade
Autor TASR
Praha 18. augusta (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov klesli aj v júli, už šiesty mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za tri mesiace. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny českých producentov klesli v júli medziročne o 1,2 %, uviedol ČSÚ. V predchádzajúcom mesiaci pokles predstavoval 0,7 %. Ceny priemyselných výrobcov klesajú v Česku už od februára, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali v apríli, v ktorom klesli o 1,3 %.
Júlový rozsah poklesu bol zároveň výraznejší, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že tempo poklesu sa zrýchli na 1,1 %.
Najvýraznejšie sa znížili ceny energií, konkrétne o 5,4 %. Naopak, ceny tovarov dlhodobej a krátkodobej spotreby medziročne vzrástli, a to o 2,7 %, respektíve 2,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny českých výrobcov zvýšili v júli o 0,1 %. Vrátili sa tak k rastu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,2 % klesli.
