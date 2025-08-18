Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Ekonomika

Ceny českých výrobcov klesli v júli šiesty mesiac v rade

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ceny českých producentov klesli v júli medziročne o 1,2 %, uviedol ČSÚ.

Autor TASR
Praha 18. augusta (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov klesli aj v júli, už šiesty mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za tri mesiace. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Ceny českých producentov klesli v júli medziročne o 1,2 %, uviedol ČSÚ. V predchádzajúcom mesiaci pokles predstavoval 0,7 %. Ceny priemyselných výrobcov klesajú v Česku už od februára, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali v apríli, v ktorom klesli o 1,3 %.

Júlový rozsah poklesu bol zároveň výraznejší, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že tempo poklesu sa zrýchli na 1,1 %.

Najvýraznejšie sa znížili ceny energií, konkrétne o 5,4 %. Naopak, ceny tovarov dlhodobej a krátkodobej spotreby medziročne vzrástli, a to o 2,7 %, respektíve 2,5 %.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny českých výrobcov zvýšili v júli o 0,1 %. Vrátili sa tak k rastu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,2 % klesli.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné