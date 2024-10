Ceny nemeckých výrobcov zrýchlili v septembri tempo poklesu

Wiesbaden 21. októbra (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov zrýchlili minulý mesiac tempo poklesu a pokles bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Podpísali sa pod to ceny energií. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny nemeckých producentov klesli v septembri v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 1,4 %, zatiaľ čo v auguste aj júli pokles dosiahol 0,8 %. Rozsah poklesu je výraznejší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali so zrýchlením poklesu cien výrobcov na 1 %.



Ceny producentov sa tak znížili už 15. mesiac po sebe, za čím je najmä vývoj cien energií. Platí to aj pre september, v ktorom ceny energií klesli medziročne o 6,6 %. Z toho ceny plynu zaznamenali pokles o 10,4 %.



Naopak, ceny spotrebného tovaru, polotovarov a kapitálových tovarov sa zvýšili. V prípade spotrebného tovaru o 1,5 %, kapitálových tovarov o 2 % a polotovarov o 0,5 %.



Aj oproti predchádzajúcemu mesiacu zaznamenali ceny nemeckých priemyselných producentov v septembri pokles, prvý od februára, a to o 0,5 %. V predchádzajúcom mesiaci ešte zaznamenali rast, konkrétne na úrovni 0,2 %.