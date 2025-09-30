< sekcia Ekonomika
Čína dočasne pozastavila dovoz železnej rudy od BHP
Autor TASR
Peking 30. septembra (TASR) - Čína zakázala dovoz železnej rudy od austrálskeho ťažiara BHP Group. Dôvodom je prehĺbenie sporu o ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Čínsky štátny nákupca železnej rudy nariadil veľkým domácim producentom ocele a obchodníkom, aby dočasne zastavili nákupy od BHP Group. Tým sa rozšírilo predchádzajúce obmedzenie, keďže rokovania o kontrakte medzi China Mineral Resources Group a austrálskym koncernom sa dostali do slepej uličky, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.
