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Čína dočasne zakázala vývoz hélia
Nedostatok hélia zaznamenali firmy po celom svete už začiatkom roka po tom, ako 28. februára Izrael a USA napadli Irán.
Autor TASR
Peking 10. júla (TASR) - Čína dočasne zakázala export hélia, a to s okamžitou platnosťou. Oznámila to v piatok, pričom ako dôvod uviedla novú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe, čo opätovne zvyšuje riziko nedostatku tohto plynu, kľúčového pri výrobe polovodičov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nedostatok hélia zaznamenali firmy po celom svete už začiatkom roka po tom, ako 28. februára Izrael a USA napadli Irán. Plyn je dôležitý na chladenie pri výrobe čipov vrátane tých pre umelú inteligenciu.
Zákazom vývozu hélia sa Peking usiluje zabrániť nedostatku kritickej suroviny na vlastnom trhu. Predtým čínska vláda pristúpila k podobným opatreniam pri palivách, priemyselných hnojivách a kyseline sírovej.
Čína sa usiluje zvýšiť produkciu hélia na domácom trhu, zatiaľ je však stále vysoko závislá od dovozu. Z celkovej spotreby dováža podľa analytikov približne 85 %, najmä z Kataru, ktorý patrí k najväčším producentom hélia na svete. Peking chce okrem toho zvýšiť domácu produkciu polovodičov, aby znížil závislosť svojho priemyslu od najmodernejších čipov americkej Nvidie, na ktoré Washington zaviedol exportné kontroly.
Rozhodnutie Pekingu zaviesť dočasný zákaz na vývoz hélia môže opäť zhoršiť dodávky do ďalších krajín. Čínske firmy totiž v stále väčšej miere pôsobia ako sprostredkovatelia, keď dovážajú hélium z Ruska a časť z toho objemu reexportujú do ďalších štátov vrátane tých európskych.
Nedostatok hélia zaznamenali firmy po celom svete už začiatkom roka po tom, ako 28. februára Izrael a USA napadli Irán. Plyn je dôležitý na chladenie pri výrobe čipov vrátane tých pre umelú inteligenciu.
Zákazom vývozu hélia sa Peking usiluje zabrániť nedostatku kritickej suroviny na vlastnom trhu. Predtým čínska vláda pristúpila k podobným opatreniam pri palivách, priemyselných hnojivách a kyseline sírovej.
Čína sa usiluje zvýšiť produkciu hélia na domácom trhu, zatiaľ je však stále vysoko závislá od dovozu. Z celkovej spotreby dováža podľa analytikov približne 85 %, najmä z Kataru, ktorý patrí k najväčším producentom hélia na svete. Peking chce okrem toho zvýšiť domácu produkciu polovodičov, aby znížil závislosť svojho priemyslu od najmodernejších čipov americkej Nvidie, na ktoré Washington zaviedol exportné kontroly.
Rozhodnutie Pekingu zaviesť dočasný zákaz na vývoz hélia môže opäť zhoršiť dodávky do ďalších krajín. Čínske firmy totiž v stále väčšej miere pôsobia ako sprostredkovatelia, keď dovážajú hélium z Ruska a časť z toho objemu reexportujú do ďalších štátov vrátane tých európskych.