Čína zvažuje nové daňové stimuly pre špičkové technologické firmy

Peking 29. mája (TASR) - Čína zvažuje nové daňové stimuly pre špičkové firmy z výrobného sektora na podporu ekonomiky a inovácií v technológiách, keďže čelí konkurencii USA. Uviedli to zdroje oboznámenej s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Plánované opatrenia by mohli ušetriť špičkovým výrobcom stovky miliárd jüanov, povedal jeden zo zdrojov, podľa ktorého však tento plán ešte nebol schválený a môže prejsť zmenami.



Zotavovanie čínskej ekonomiky po uvoľnení blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 stráca na sile. Najnovšie údaje odhalili, že export a investície slabnú, oživenie na trhu s nehnuteľnosťami chradne a nezamestnanosť mladých ľudí stúpa. Čínske akcie klesli, jüan sa oslabil voči doláru a ceny kľúčových komodít, ako sú meď a železná ruda, sa znížili, keď investori prehodnocovali vyhliadky druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Prezident Si Ťin-pching označil "moderný priemyselný systém" za jednu z hlavných priorít Číny začiatkom tohto mesiaca. To podporuje špekulácie, že Peking zavedie opatrenia, ako sú dotácie pre špičkové priemyselné odvetvia od nových materiálov, čipov, umelej inteligencie až po biofarmáciu.



Peking je pod tlakom, aby zintenzívnil menové a fiškálne stimuly, aj keď si stanovil relatívne mierny cieľ hospodárskeho rastu v tomto roku zhruba o 5 %. Väčšina analytikov však neočakáva štedré a rozsiahle dotácie, ale cielenejšie opatrenia.



Plánované daňové úľavy pre špičkových výrobcov sú tiež ďalším dôkazom, že Peking uprednostňuje podporu pre sektor, ktorý je kľúčový z hľadiska bezpečnosti dodávateľského reťazca, najmä v oblasti polovodičov, keďže napätie vo vzťahoch s USA a ich spojencami sa zintenzívnilo.