Colgate-Palmolive oznámil strmý nárast zisku za 1. štvrťrok

New York 26. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Colgate-Palmolive v piatok oznámila strmý nárast zisku za 1. štvrťrok 2024. A zvýšila predpoveď ročného organického rastu predaja, pričom poukázala na odolný dopyt po niektorých svojich produktoch. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Z hospodárskych výsledkov výrobcu spotrebného tovaru vyplýva, že jeho zisk sa v 1. štvrťroku 2024 zvýšil o 84 % na 683 miliónov USD (637,13 milióna eur) alebo 83 centov na akciu z 372 milióna USD alebo 45 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 86 centov na akciu. Analytici v priemere očakávali zisk 76 centov/akcia.



Prevádzkový zisk v sledovanom období vzrástol na 1,04 miliardy USD z 909 miliónov USD v minulom roku.



Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku stúpli o 6,3 % na 5,07 miliardy USD z vlaňajších 4,77 miliardy USD, zatiaľ čo analytici pritom odhadovali, že dosiahnu 4,96 miliardy USD.



Zvýšenie cien a zníženie nákladov na suroviny a obalové materiály pomohli spoločnosti dosiahnuť rast príjmov.



Ceny výrobcov sprchových gélov Palmolive vzrástli v 1. štvrťroku o 8,5 %, zatiaľ čo objem predaja sa zvýšil o 1,3 % po poklese o 2 % v minulom roku.



Pri pohľade do budúcnosti Colgate-Palmolive revidoval smerom nahor svoj odhad rastu predaja za celý rok 2024 na 2 až 5 % z predchádzajúcich 1 až 4 %, vrátane negatívneho vplyvu devízových kurzov. A organické tržby by sa mali zvýšiť o 5 % až 7 % namiesto o 3 % až 5 %.



(1 EUR = 1,072 USD)