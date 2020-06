Coty kúpi pätinový podiel v kozmetickej značke Kim Kardashian

New York 29. júna (TASR) – Kozmetický gigant Coty dnes oznámil, že kúpi 20-percentný podiel v značke KKW, ktorá patrí hviezde televíznej reality šou Kim Kardashianovej. Cieľom Coty je zvýšiť svoje príjmy vďaka produktom celebrít.



Dohoda oceňuje výrobcu make-upov West na 1 miliardu USD. To je o niečo menej ako 1,2 miliardy dolárov, ktoré Coty investovala do značky Kiminej nevlastnej sestry Kylie Jennerovej, keď v januári kúpila väčšinový podiel v rade kozmetických výrobkov s jej menom.



Spoločnosť Coty (vlastník výrobcov make-upu Max Factor a Covergirl), ktorú ťažia miliardové dlhy, uzatvára partnerstvá so značkami spájanými s celebritami. Tie ich totiž propagujú cez sociálne médiá a oslovujú tak milióny zákazníkov, ktorí uprednostňujú špecializovanejšie značky.



Kardashianová uviedla na trh svoju líniu make-upov v roku 2017, dva roky po úspešnom vstupe Jennerovej do kozmetického priemyslu.



Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Coty uviedla, že očakáva silný dopyt po značkách zo sociálnych médií, aj keď niektorí odborníci tvrdia, že ich popularita začína slabnúť.



V rámci dohody, ktorá by mala byť dokončená v 3. štvrťroku 2021, bude Coty vyvíjať aj výrobky určené na starostlivosť o pleť, vlasy, pokožku a nechty pod značkou KKW.



Akcie Coty, ktorá sa tento rok znížili o 63 %, vzrástli v pondelok po zverejnení správy až o 15 %.