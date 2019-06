Koncern zažíva najhoršiu krízu vo svojej existencii.

Chicago 11. júna (TASR) - Dodávky Boeingu v máji prudko klesli. Dôvodom je pokračujúce uzemnenie strojov 737 MAX.



Boeing v máji svojim zákazníkom dodal 30 lietadiel. To bolo o 56 % menej než v rovnakom mesiaci vlani (68). Dodávky jeho najlepšie sa predávajúceho stroja 737 MAX sú totiž zastavené po tom, čo sa v marci zrútilo lietadlo tohto typu.



Čisté objednávky za prvých 5 mesiacov 2019 zostávajú negatívne (-125 lietadiel).



Koncern zažíva najhoršiu krízu vo svojej existencii. Dôvodom je pád lietadla 737 MAX spoločnosti Ethiopian Airlines, pri ktorom zahynulo všetkých 157 ľudí na palube. Bolo to už druhé podobné smrteľné nešťastie v priebehu 5 mesiacov.



Boeing v nedeľu (9. 6.) zopakoval, že spolupracuje s globálnymi regulačnými úradmi na certifikácii aktualizácii softvéru pre 737 MAX rovnako ako tréningových a výučbových materiálov, aby sa tieto lietadlá mohli vrátiť do prevádzky.



Európsky rival Airbus dodal zákazníkom v máji 81 lietadiel, čo bolo o 59 % viac ako pred rokom, a od januára do konca mája 313 strojov (+40 %).