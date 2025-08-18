< sekcia Ekonomika
Dovoz hliníka do Číny vzrástol v júli o takmer 40 %
Autor TASR
Peking 18. augusta (TASR) - Dovoz neopracovaného hliníka a produktov do Číny vzrástol v júli o takmer 40 %. Pokračoval tak v raste, pričom tempo rastu sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi výrazne zrýchlilo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čína, ktorá je najväčším spotrebiteľom hliníka na svete, doviezla v júli celkovo 360.000 ton surového hliníka a výrobkov. V porovnaní s júlom minulého roka to znamená zvýšenie o 38,2 %, ukázali údaje čínskej colnej správy. Na porovnanie, v júni rast predstavoval 16 % a v máji 14,7 %.
Od začiatku roka dosiahol dovoz hliníka do Číny 2,33 milióna ton. Oproti prvým siedmim mesiacom roka 2024 to znamená rast o 1,5 %. Za slabým rastom od začiatku roka v porovnaní s vývojom za júl či jún je najmä výrazný pokles dovozu v jarných mesiacoch. Napríklad, od januára do konca apríla klesol dovoz hliníka do najväčšej ázijskej ekonomiky o vyše 11 %.
Dovoz bauxitu, suroviny potrebnej na výrobu hliníka, sa v júli zvýšil medziročne o 34,2 % na 20,06 milióna ton. Za sedem mesiacov roka zvýšila Čína dovoz suroviny o 33,7 % na 123,26 milióna ton.
