Duslo Šaľa hospodárilo vlani so ziskom 10,6 mil. eur pred zdanením

Šaľa 24. marca (TASR) – Spoločnosť Duslo Šaľa hospodárila v roku 2019 so ziskom 10,615 milióna eur pred zdanením. V roku 2018 spoločnosť dosiahla stratu 7,301 milióna eur. Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb poklesli zo 418,485 milióna eur v roku 2018 na 398,071 milióna eur v minulom roku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sa medziročne znížili z 9,905 milióna eur na 1,534 milióna eur. Prevádzkové náklady poklesli zo 434,137 milióna eur v roku 2018 na 384,554 milióna eur v roku 2019.



Kým v roku 2018 spoločnosť dosiahla záporný prevádzkový hospodársky výsledok 5,747 milióna eur, vlani dosiahla zisk 15,051 milióna eur. Finančná strata spoločnosti sa vlani zvýšila na 4,436 milióna eur oproti strate 1,554 milióna eur v roku 2018. Hospodárske výsledky zverejnila spoločnosť na svojej webovej stránke.



Finančná riaditeľka Dusla Šaľa Kvetoslava Trenčianska hodnotí uplynulý rok ako oveľa stabilnejší a úspešnejší v porovnaní s predchádzajúcim. „Cena zemného plynu, našej hlavnej anorganickej výrobnej suroviny, sa po enormnom náraste v druhom polroku 2018 dostala začiatkom roka 2019 opäť do normálnych koľají a relatívne stabilné boli aj realizačné ceny hnojív. Tým sa úsek výroby anorganika dostal na svoju štandardnú úroveň, na akú sme boli zvyknutí pred rokom 2018,“ skonštatovala Trenčianska. Dosiahnutý hospodársky výsledok by však mohol byť podľa jej vyjadrenia oveľa lepší, keby spoločnosť nebola nútená v priebehu roka päťkrát odstaviť novú výrobňu čpavku, ktorá je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Mimoriadne odstávky mali za následok nielen zníženie výroby čpavku a predaja hnojív, ale aj zvýšenú spotrebu zemného plynu, súvisiacu s opätovným nábehom výrobne.



O niečo horšie výsledky dosiahla v uplynulom roku firma na úseku výroby organika. „Nepodarilo sa nám nadviazať na veľmi dobré výsledky v roku 2018, a to hlavne z dôvodu obchodnej vojny medzi Čínou a Amerikou. Jej dôsledkom bolo presmerovanie dodávok čínskeho tovaru z trhov USA na európske trhy, čím došlo k zvýšeniu ponuky a k výraznému poklesu realizačných cien. Okrem toho sme sa museli vyrovnať aj s nárastom mnohých nákladových položiek, najmä ceny elektrickej energie, emisných povoleniek a zvýšených nákladov na pracovnú silu,“ zdôvodnila Trenčianska.



Investičný plán splnilo Duslo v uplynulom roku takmer na 100 percent. Jeho plánovaná hodnota však bola iba na úrovni 16 miliónov eur, čo je výrazný útlm v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. „Po viacerých rokoch masívneho investovania, keď naše investície smerovali najmä do výstavby novej výrobne čpavku, ale aj ďalších prevádzok, sme sa v uplynulom roku rozhodli utlmiť investičnú výstavbu na minimálnu úroveň,“ uviedla finančná riaditeľka. Finančnú situáciu firmy hodnotí ako stabilnú. Celková zadlženosť bola na úrovni 50 percent, čerpanie úverov a pôžičiek na úrovni 259,6 milióna eur, z toho dlhodobý úver predstavuje 127 miliónov eur.