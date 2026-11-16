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Priemysel eurozóny v septembri medzimesačne stúpol
Produkcia priemyselného odvetvia eurozóny sa v septembri podľa sezónne upravených údajov medzimesačne zväčšila o 0,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 16. novembra (TASR) - Produkcia priemyselného odvetvia eurozóny sa v septembri podľa sezónne upravených údajov medzimesačne zväčšila o 0,2 % a v rámci celej Európskej únie oproti augustu stúpla o 0,5 %. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medziročne sa priemyselná výroba eurozóny v septembri znížila o 1,5 % a v rámci celej EÚ sa v porovnaní so septembrom minulého roka oslabila o 0,8 %. Na Slovensku priemysel medzimesačne vzrástol o 2,7 %. Išlo o rovnaké tempo rastu, aké dosiahol aj český priemysel, a zároveň bolo tretie najsilnejšie v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii.
Najvýraznejšie priemyselná produkcia v septembri oproti predošlému mesiacu stúpla v Dánsku (3,7 %) a v Poľsku (2,9 %). Najviac sa priemyselná výroba medzimesačne oslabila v Írsku (-5,5 %), Luxembursku (-3,8 %) a v Rumunsku (-2,6 %).
Medziročne v rámci členov EÚ, z ktorých boli k dispozícii údaje, priemyselná výroba najviac klesla v Írsku (-19,1 %), Bulharsku (-8,9 %) a v Rumunsku (-6,3 %). Najviac sa priemyselný sektor oproti septembru minulého roka posilnil v Holandsku (8,8 %), Maďarsku (8,2 %) a v Litve a na Malte (zhodne 7,1 %). Slovenská priemyselná produkcia v septembri medziročne o 1,7 % klesla.
Medziročne sa priemyselná výroba eurozóny v septembri znížila o 1,5 % a v rámci celej EÚ sa v porovnaní so septembrom minulého roka oslabila o 0,8 %. Na Slovensku priemysel medzimesačne vzrástol o 2,7 %. Išlo o rovnaké tempo rastu, aké dosiahol aj český priemysel, a zároveň bolo tretie najsilnejšie v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii.
Najvýraznejšie priemyselná produkcia v septembri oproti predošlému mesiacu stúpla v Dánsku (3,7 %) a v Poľsku (2,9 %). Najviac sa priemyselná výroba medzimesačne oslabila v Írsku (-5,5 %), Luxembursku (-3,8 %) a v Rumunsku (-2,6 %).
Medziročne v rámci členov EÚ, z ktorých boli k dispozícii údaje, priemyselná výroba najviac klesla v Írsku (-19,1 %), Bulharsku (-8,9 %) a v Rumunsku (-6,3 %). Najviac sa priemyselný sektor oproti septembru minulého roka posilnil v Holandsku (8,8 %), Maďarsku (8,2 %) a v Litve a na Malte (zhodne 7,1 %). Slovenská priemyselná produkcia v septembri medziročne o 1,7 % klesla.