GIB EnergyX spustí 28. októbra výstavbu baterkárne v Šuranoch
Autor TASR
Šurany 16. októbra (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia spúšťa výstavbu závodu na výrobu batériových článkov v Šuranoch. Slávnostné poklepanie základného kameňa závodu v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa uskutoční 28. októbra. „Tento moment je symbolom prepojenia priemyslu, regiónov a vzdelávania, ktoré spoločne vytvoria nové technologické centrum pre budúcnosť energetiky,“ povedal Steven Cai, prezident Gotion EMEA a predseda predstavenstva GIB EnergyX Slovakia.
Spoločnosť od augusta tohto roka realizuje prípravné práce na svojich pozemkoch s rozlohou takmer 94 hektárov. Tie zahŕňajú hrubé terénne úpravy, výstavbu dočasnej križovatky na ceste I/64 a účelovej prístupovej cesty pre stavenisko. V predchádzajúcom období úspešne ukončila geologické a geotechnické práce vrátane vrtov, sond a prieskumu pôdy potrebného pre statické a projektové riešenia.
Naďalej pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Na základe rozsahu určeného Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje investor všetky potrebné odborné štúdie. Po ich odovzdaní bude nasledovať verejné prerokovanie, na ktorom sa občania budú môcť podrobne oboznámiť s procesom a výsledkami hodnotenia.
Celková investícia spoločnosti GIB EnergyX Slovakia predstavuje približne 1,2 miliardy eur. Výstavba závodu sa začne spustením fázy 1.1 s výrobnou kapacitou 10 gigawatthodín. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.
V areáli vznikne v prvej fáze približne 1500 nových pracovných miest. Baterkáreň sa tak stane jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. „Naším cieľom je vybudovať moderný, technologicky pokročilý závod s dôrazom na bezpečnosť, čisté prostredie a spoluprácu s regionálnymi partnermi,“ povedal Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ GIB EnergyX Slovakia.
