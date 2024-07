Globálna produkcia piva vlani klesla, chmeľu je nadbytok

Norimberg 16. júla (TASR) - Globálna produkcia piva vlani klesla o 0,9 % alebo 1,7 miliardy litrov na 188 miliárd litrov. Uviedla to v utorok nemecká spoločnosť BarthHaas, najväčší svetový obchodník s chmeľom so sídlom v Norimbergu, vo svojej výročnej správe. TASR informáciu prevzala z DPA.



Pokles produkcie piva bol pre obchodníkov s chmeľom prekvapením. "Po miernom raste v roku 2022 napriek nepriaznivým podmienkam sme očakávali malý nárast aj v roku 2023," povedal Peter Hintermeier, spolumanažér skupiny.



Nemecko zostáva piatym najväčším svetovým výrobcom piva, hoci jeho produkcia vlani klesla o 3,3 % takmer na 8,5 miliardy litrov. Podľa správy BarthHaas sa vlani vyrobilo najviac piva na svete v Číne, a to 35,9 miliardy litrov. Nasledovali USA (19,3 miliardy litrov), Brazília (14,9 miliardy) a Mexiko (14,2 miliardy litrov).



BarthHaas pripomína, že je ťažké predpovedať budúce trendy. "Stále pociťujeme dôsledky vojny na Ukrajine," povedal Thomas Raiser, druhý riaditeľ spoločnosti. "Spotrebitelia v mnohých krajinách stonajú pod ťarchou vysokej inflácie. Očakávame preto len stabilnú produkciu piva v aktuálnom roku," dodal.



Uviedol pritom, že o chmeľ v dohľadnej dobe nebude núdza. Úroda bola výrazne bohatšia ako v predchádzajúcom roku, pričom stúpla o 11,5 % na 118.415 ton. Svetový trh s chmeľom je presýtený a plocha pôdy venovanej jeho pestovaniu by sa mala zmenšiť, tvrdí BarthHaas.



K určitej redukcii došlo už minulý rok, pričom najväčší pokles produkcie chmeľu bol zaznamenaný v USA. Je však nepravdepodobné, že by vývoj na trhu s chmeľom mal zásadný vplyv na cenu piva, pretože táto zložka nie je významným prvkom celkových výrobných nákladov.