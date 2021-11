Henkel hlási v 3. kvartáli mierny rast tržieb

Düsseldorf 8. novembra (TASR) - Nemecký výrobca spotrebného tovaru Henkel oznámil za 3. štvrťrok rast tržieb. Ako informoval, napriek mimoriadne napätej situácii na trhoch so surovinami a narušeniu dodávateľského reťazca sa darilo jej divízii lepidiel aj divízii čistiacich prostriedkov do domácnosti.



Spoločnosť v pondelok informovala, že v 3. kvartáli dosiahla celkové tržby na úrovni 5,09 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 1,9 % a na organickej báze o 3,5 %. Tržby nahor posunulo najmä zvýšenie cien.



Najvýraznejší rast zaznamenala divízia lepidiel a technológií. V 3. kvartáli sa jej tržby zvýšili o 7,1 % a na organickej báze o 7 %. Rast tržieb na organickej báze vykázala aj divízia pracích a čistiacich prostriedkov. Tá zvýšila organické tržby o 2 %. Vo všeobecnosti však tržby zaznamenali mierny pokles, a to o 0,8 %. Najmenej sa darilo divízii kozmetiky, kde tržby klesli o 6,5 % a na organickej báze o 3 %.



Za deväť mesiacov tohto roka dosiahli tržby 15,02 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast tržieb o 3,7 %. Na organickej báze sa tržby od januára zvýšili o 8,6 %.



Za celý rok 2021 očakáva spoločnosť rast organických tržieb v rozmedzí od 6 do 8 %. To znamená, že aj naďalej zotrváva na pôvodnej prognóze.