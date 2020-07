InoBat Auto začne s prestavbou vo Voderadoch tento rok

Voderady 7. júla (TASR) – Spoločnosť InoBat Auto pripravuje pri Voderadoch v okrese Trnava výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku na autobatérie s celkovou kapacitou 100 MWh+. Bude ako prvá na Slovensku vyrábať batérie podľa špecifikácie výrobcu elektromobilov, s produkciou začne už budúci rok. Informoval o tom generálny riaditeľ InoBat Auto Marián Boček.



Prestavba existujúcej nehnuteľnosti na pozemku s rozlohou 27 000 štvorcových metrov má odštartovať už koncom roka a vytvorí približne 150 pracovných miest. InoBat Auto kúpila nehnuteľnosti od spoločnosti TPS EU, ktorá patrí pod kórejskú Fine DNC. Spoločnosť bola pri transakcii zastupovaná realitno-poradenskou spoločnosťou CBRE.



Batérie šité na mieru bude vyrábať ako prvá na svete, čím podporí nárast globálnej elektromobility i európsku ponuku v tejto oblasti a technologickú suverenitu. Zároveň projekt umožní európskym výrobcom elektromobilov znížiť závislosť od dovozu z Ázie.



„Sme radi, že sa nám podarilo získať akvizíciu na takom strategickom mieste. Aj podpora viacerých investorov a technologických spoločností je pre nás dôkazom, že tento projekt bol správnym rozhodnutím," uviedol Boček. V okruhu 200 kilometrov od budúceho závodu má svoje výroby niekoľko firiem v automobilovom priemysle vrátane spoločností Peugeot, Jaguar Land Rover, Volkswagen, Kia či Suzuki.



Vývojové centrum vo Voderadoch dokončí prvú fázu uvedenia do prevádzky počas roku 2021. Zároveň odštartuje získavanie finančných prostriedkov pre druhú fázu, ktorou má byť jednomiliardová InoBat Auto Gigafactory. Tá plánuje do roku 2024 dodávať odhadom až 240 000 batérií do elektromobilov ročne.