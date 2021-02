VIDEO: Jaguar Land Rover vyrobil v Nitre stotisíce auto

Nitra 11. februára (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover vyrobila v nitrianskom priemyselnom parku 100 000 automobilov. Stotisíce auto opustilo linky počas minulého týždňa, vyrobené bolo pre americký trh, potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Russell Leslie.



„Jaguar Land Rover postupne napĺňa svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce z investičnej zmluvy, ktorú firma podpísala so štátom. V investícii naďalej pokračujeme, vytvorili sme vyše 3000 pracovných miest priamo v závode. Ďalších viac ako 23 000 pracovných miest vzniklo prostredníctvom našich dodávateľov naprieč celým Slovenskom,“ povedal Leslie.







Podľa ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS) zostáva ešte niekoľko nedoriešených bodov investičnej zmluvy, ktoré chce štát v najbližšom období dotiahnuť do úspešného konca. „Sú to rôzne zúčtovania, nevysporiadaný pozemok, niekoľko drobností, ktoré chceme dotiahnuť,“ skonštatoval Sulík. Jeho slová potvrdil aj Leslie. „Je ešte niekoľko otvorených bodov, no našli sme zhodu, ako ich doriešiť,“ povedal.



Spoločnosť Jaguar Land Rover podpísala investičnú zmluvu s vládou v decembri 2015, následne sa začala výstavba automobilky v Nitre. Výroba bola oficiálne spustená 25. októbra 2018. Britská spoločnosť investovala do výstavby 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo pre výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc. Prvým vyrábaným modelom bol Land Rover Discovery, v januári 2020 začala spoločnosť vyrábať aj model Defender.