Jaguar plánuje obnoviť výrobu v závode v Nitre v polovici mája

Nitra 23. apríla (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover plánuje od 18. mája postupne obnoviť výrobu vo svojich závodoch. Medzi prvými budú závody v Nitre, v Solihulle vo Veľkej Británii a v Rakúsku. „V Číne začíname zaznamenávať zotavovanie v predaji vozidiel a zákazníci sa vracajú do našich showroomov. Náš joint venture závod v Changshu je v prevádzke od polovice februára,“ informovala hovorkyňa nitrianskej automobilky Miroslava Remenárová.



Obnovenie výroby v ďalších závodoch potvrdí vedenie spoločnosti v závislosti od toho, ako budú jednotlivé krajiny zmierňovať opatrenia ohľadom nového koronavírusu týkajúce sa osobnej vzdialenosti a ako sa vo svete začnú otvárať obchodné prevádzky. „Prijímame pravidlá a pokyny, ktoré budú slúžiť na podporu bezpečného prostredia, keď sa naši zamestnanci opäť vrátia do práce. Na pracoviskách budú zavedené prísne opatrenia, zamerané na dodržiavanie povinnej osobnej vzdialenosti. V súčasnosti sa sústreďujeme aj na ďalšie opatrenia smerujúce k zaisteniu ochrany našich zamestnancov po návrate do práce,“ uviedla Remenárová.