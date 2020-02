Koncern Rio Tinto oznámil za minulý rok pokles čistého zisku o 41 %

Melbourne 26. februára (TASR) - Britsko-austrálsky ťažobný koncern Rio Tinto oznámil za minulý rok výrazný pokles čistého zisku, o 41 %. Dôvodom boli najmä odpisy z hodnoty aktív v Mongolsku a v Austrálii. A zároveň v roku 2018 mal koncern jednorazové príjmy z predaja aktív, ktoré sa vlani nezopakovali.



Druhý najväčší ťažobný koncern na svete vykázal za rok 2019 čistý zisk 8,01 miliardy USD (7,39 miliardy eur). To je výrazne menej ako zisk 13,64 miliardy USD v predchádzajúcom roku 2018.



Pod tento výsledok sa podpísali odpisy v hodnote 1,7 miliardy USD v súvislosti so znížením hodnoty projektu Oyu Tolgoi v Mongolsku a Yarwun v Austrálii. Naproti tomu v roku 2018 si Rio Tinto pripísalo jednorazový príjem z predaja aktív vo výške 4 miliardy USD.



Po očistení od jednorazových položiek sa zisk koncernu vlani zvýšil o 18 % na 10,37 miliardy USD. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 10,13 miliardy USD.



Celkové tržby za rok 2019 stúpli na 43,17 miliardy USD zo 40,52 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny železnej rudy, ktoré čiastočne vykompenzovali nižšie ceny medi a hliníka.



Predstavitelia spoločnosti deklarovali konečnú dividendu vo výške 2,31 USD na akciu.



Ťažobný gigant Rio Tinto tiež v stredu uviedol, že do polovice storočia chce byť uhlíkovo neutrálny.



Cieľom spoločnosti so sídlom v Londýne a Melbourne je znížiť emisie do roku 2030 o 15 % oproti úrovniam 2018 a do roku 2050 má ambíciu dosiahnuť čisté nulové emisie zo svojich prevádzok.



(1 EUR = 1,0840 USD)