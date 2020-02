Koronavírus straší aj české firmy, viaznu dodávky z Číny

Praha 18. februára (TASR) - Dôsledky epidémie koronavírusu, ktorá desí Čínu a dusí jej ekonomiku, začínajú pociťovať aj české firmy. V dôsledku obmedzenia alebo zastavenia výroby v čínskych závodoch viaznu napríklad dodávky súčiastok do elektroniky, počítačov alebo mobilov. Niektoré firmy majú tovar zablokovaný v čínskych skladoch.



Ako uviedol server novinky.cz, ktorý sa odvolal na denník Právo, problémov sa obávajú najmä spoločnosti kompletizujúce rôzne telekomunikačné, zabezpečovacie či zábavné systémy. Čína vo veľkom dodáva napríklad LED svetelné zdroje, solárne panely, elektrosúčiastky, rôzne čidlá a senzory aj celé obvody a batérie.



"Samozrejme, niečo firmy môžu zohnať inde, ale zvyčajne za vyššiu cenu a nie vždy v dostatočnom množstve. Okrem toho, chorí zamestnanci môžu chýbať firmám, ktoré majú v Číne priamo svoju výrobnú pobočku, alebo tu vyrábajú niektoré súčiastky. To sa môže dotknúť napríklad aj niektorých firiem dodávajúcich komponenty pre automobilový priemysel," povedal pre Právo viceprezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Radek Špicar.



Podľa riaditeľa firmy Algotech Františka Zemana sa v Číne pre opatrenia spojené s koronavírusom zatvorilo aj niekoľko závodov vyrábajúcich pre známych producentov elektroniky a počítačového hardvéru. "Určite dôjde k meškaniu dodávok tovaru, európske hospodárstvo to však neohrozí," povedal. Viaznuce dodávky z Číny začínajú registrovať aj obchodníci. Negatívny vplyv koronavírusu na výrobu aj dostupnosť tovarov z Číny očakáva napríklad najväčší český e-shop Alza.cz.



"Predpokladáme, že v prípade dramatického zhoršenia situácie to môže doľahnúť aj na českých obchodníkov a dovozcov spotrebného tovaru, ktorí výrobky vyrábajú, alebo ich nechávajú kompletizovať v Číne. Niektoré podniky totiž hlásia, že ich tovar je v tejto chvíli zablokovaný v tamojších skladoch," podotkol hovorca českej Hospodárskej komory Miroslav Diro.



Nákaza v Číne utlmila aj výrobu a predaj áut značky Škoda. Čína je pre Škodu celosvetovo najväčším odbytiskom, pričom vlani tam firma predala 282.000 vozidiel. Koncern Volkswagen sa koncom januára rozhodol pre koronavírus predĺžiť dovolenku v čínskych závodoch, v ktorých sa vyrábajú aj škodovky. Pôvodne sa výroba vo väčšine týchto závodov mala obnoviť už v pondelok (17. 2.), niektoré však zostanú zatvorené ešte minimálne týždeň.



Ak sa situáciu v Číne podarí dostať pod kontrolu a epidémia sa nerozšíri do ďalších krajín, vplyv na českú ekonomiku by mal byť podľa Špicara minimálny. "Ak by však problém v Číne eskaloval, môže to našu ekonomiku ovplyvniť," dodal s tým, že problém sa môže prejaviť aj v dôsledku previazanosti Česka s európskym trhom. Ako povedal, veľká časť českej produkcie totiž do Číny prúdi cez iné krajiny.



"Nákaza ochromuje čínsky výrobný sektor, takže v prípade jej dlhšieho trvania bude potrebné, aby českí odberatelia čínskeho tovaru hľadali nových dodávateľov. Len ťažko si je však možné predstaviť, že títo dodávatelia budú lacnejší než čínski, skôr drahší," povedal ekonóm Lukáš Kovanda.



Dovoz čínskeho tovaru predstavoval vlani 15,2 % z celkového dovozu do ČR. Český export do Číny zasa v minulom roku predstavoval 1,2 % z celkového vývozu ČR. Ako pre Právo povedala hovorkyňa českého ministerstva priemyslu a obchodu Štěpánka Filipová, koronavírus by tak celkový český vývoz tento rok výraznejšie ovplyvniť nemal. Pre ďalší vývoj však bude rozhodujúce, ako sa epidémia zvládne v najbližších mesiacoch.