< sekcia Ekonomika
Kraft Heinz sa rozdelí na dve spoločnosti
Carlos Abrams-Rivera, súčasný generálny riaditeľ Kraft Heinz, sa po dokončení rozdelenia stane generálnym riaditeľom spoločnosti North American Grocery Co.
Autor TASR
Chicago 2. septembra (TASR) - Americký potravinársky gigant Kraft Heinz v utorok oznámil, že sa rozdelí na dve spoločnosti. Jedna sa zameria na podnikanie s omáčkami a druhá na potraviny, keďže výrobca baleného tovaru sa snaží oživiť rast po rokoch slabých predajov. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.
Predstavenstvo „jednomyseľne schválilo plán rozdelenia na dve nezávislé, verejne obchodované spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Vzniknú tak dva samostatné subjekty: Global Taste Elevation Co. a North American Grocery Co. Proces rozdelenia by sa mal uzavrieť v druhej polovici roka 2026, uviedol potravinársky gigant so sídlom v Chicagu.
Spoločnosť Global Taste Elevation Co. bude zahŕňať ikonické značky vrátane Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, pričom približne 75 % čistých tržieb bude pochádzať z omáčok, nátierok a korenín, uviedla spoločnosť.
Spoločnosť North American Grocery Co. bude zahŕňať portfólio značiek vrátane Oscar Mayer, Kraft Singles a Lunchables.
Carlos Abrams-Rivera, súčasný generálny riaditeľ Kraft Heinz, sa po dokončení rozdelenia stane generálnym riaditeľom spoločnosti North American Grocery Co.
Predstavenstvo Kraft Heinz spolupracuje s globálnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vyhľadávaním manažérov, s cieľom identifikovať potenciálnych kandidátov na generálneho riaditeľa pre Global Taste Elevation Co.
Koncern Kraft Heinz vznikol zlúčením spoločností Kraft Foods a Heinz v roku 2015.
Spoločnosť Kraft si vybudovala reputáciu na produktoch, ako sú hotové makaróny so syrom, zatiaľ čo značka Oscar Mayer je známa lahôdkovým mäsom a hotdogmi a Heinz kečupom a inými dochucovadlami.
Divízia omáčok dosiahla v roku 2024 tržby vo výške približne 15,4 miliardy USD (13,15 miliardy eur), zatiaľ čo divízia potravín vygenerovala tržby vo výške približne 10,4 miliardy USD.
„Značky Kraft Heinz sú ikonické a obľúbené, ale zložitosť našej súčasnej štruktúry sťažuje efektívne alokovanie kapitálu, uprednostňovanie iniciatív a zvyšovanie rozsahu v našich najsľubnejších oblastiach,“ povedal Miguel Patricio, predseda predstavenstva.
Kraft Heinz, podobne ako iné spoločnosti v segmente balených potravín, čelí zmenám preferencií spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravšie a dostupnejšie dochucovadlá a pochutiny.
(1 EUR = 1,1715 USD)
Predstavenstvo „jednomyseľne schválilo plán rozdelenia na dve nezávislé, verejne obchodované spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Vzniknú tak dva samostatné subjekty: Global Taste Elevation Co. a North American Grocery Co. Proces rozdelenia by sa mal uzavrieť v druhej polovici roka 2026, uviedol potravinársky gigant so sídlom v Chicagu.
Spoločnosť Global Taste Elevation Co. bude zahŕňať ikonické značky vrátane Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, pričom približne 75 % čistých tržieb bude pochádzať z omáčok, nátierok a korenín, uviedla spoločnosť.
Spoločnosť North American Grocery Co. bude zahŕňať portfólio značiek vrátane Oscar Mayer, Kraft Singles a Lunchables.
Carlos Abrams-Rivera, súčasný generálny riaditeľ Kraft Heinz, sa po dokončení rozdelenia stane generálnym riaditeľom spoločnosti North American Grocery Co.
Predstavenstvo Kraft Heinz spolupracuje s globálnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vyhľadávaním manažérov, s cieľom identifikovať potenciálnych kandidátov na generálneho riaditeľa pre Global Taste Elevation Co.
Koncern Kraft Heinz vznikol zlúčením spoločností Kraft Foods a Heinz v roku 2015.
Spoločnosť Kraft si vybudovala reputáciu na produktoch, ako sú hotové makaróny so syrom, zatiaľ čo značka Oscar Mayer je známa lahôdkovým mäsom a hotdogmi a Heinz kečupom a inými dochucovadlami.
Divízia omáčok dosiahla v roku 2024 tržby vo výške približne 15,4 miliardy USD (13,15 miliardy eur), zatiaľ čo divízia potravín vygenerovala tržby vo výške približne 10,4 miliardy USD.
„Značky Kraft Heinz sú ikonické a obľúbené, ale zložitosť našej súčasnej štruktúry sťažuje efektívne alokovanie kapitálu, uprednostňovanie iniciatív a zvyšovanie rozsahu v našich najsľubnejších oblastiach,“ povedal Miguel Patricio, predseda predstavenstva.
Kraft Heinz, podobne ako iné spoločnosti v segmente balených potravín, čelí zmenám preferencií spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravšie a dostupnejšie dochucovadlá a pochutiny.
(1 EUR = 1,1715 USD)