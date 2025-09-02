Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kraft Heinz sa rozdelí na dve spoločnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Carlos Abrams-Rivera, súčasný generálny riaditeľ Kraft Heinz, sa po dokončení rozdelenia stane generálnym riaditeľom spoločnosti North American Grocery Co.

Autor TASR
Chicago 2. septembra (TASR) - Americký potravinársky gigant Kraft Heinz v utorok oznámil, že sa rozdelí na dve spoločnosti. Jedna sa zameria na podnikanie s omáčkami a druhá na potraviny, keďže výrobca baleného tovaru sa snaží oživiť rast po rokoch slabých predajov. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.

Predstavenstvo „jednomyseľne schválilo plán rozdelenia na dve nezávislé, verejne obchodované spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Vzniknú tak dva samostatné subjekty: Global Taste Elevation Co. a North American Grocery Co. Proces rozdelenia by sa mal uzavrieť v druhej polovici roka 2026, uviedol potravinársky gigant so sídlom v Chicagu.

Spoločnosť Global Taste Elevation Co. bude zahŕňať ikonické značky vrátane Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, pričom približne 75 % čistých tržieb bude pochádzať z omáčok, nátierok a korenín, uviedla spoločnosť.

Spoločnosť North American Grocery Co. bude zahŕňať portfólio značiek vrátane Oscar Mayer, Kraft Singles a Lunchables.

Carlos Abrams-Rivera, súčasný generálny riaditeľ Kraft Heinz, sa po dokončení rozdelenia stane generálnym riaditeľom spoločnosti North American Grocery Co.

Predstavenstvo Kraft Heinz spolupracuje s globálnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vyhľadávaním manažérov, s cieľom identifikovať potenciálnych kandidátov na generálneho riaditeľa pre Global Taste Elevation Co.

Koncern Kraft Heinz vznikol zlúčením spoločností Kraft Foods a Heinz v roku 2015.

Spoločnosť Kraft si vybudovala reputáciu na produktoch, ako sú hotové makaróny so syrom, zatiaľ čo značka Oscar Mayer je známa lahôdkovým mäsom a hotdogmi a Heinz kečupom a inými dochucovadlami.

Divízia omáčok dosiahla v roku 2024 tržby vo výške približne 15,4 miliardy USD (13,15 miliardy eur), zatiaľ čo divízia potravín vygenerovala tržby vo výške približne 10,4 miliardy USD.

„Značky Kraft Heinz sú ikonické a obľúbené, ale zložitosť našej súčasnej štruktúry sťažuje efektívne alokovanie kapitálu, uprednostňovanie iniciatív a zvyšovanie rozsahu v našich najsľubnejších oblastiach,“ povedal Miguel Patricio, predseda predstavenstva.

Kraft Heinz, podobne ako iné spoločnosti v segmente balených potravín, čelí zmenám preferencií spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravšie a dostupnejšie dochucovadlá a pochutiny.

(1 EUR = 1,1715 USD)
