Spoločnosť Louis Vuitton chce získať Tiffany

Paríž 27. októbra (TASR) - Francúzska spoločnosť LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), najväčší svetový výrobca luxusného tovaru, prejavila záujem o akvizíciu americkej klenotníckej firmy Tiffany. Uviedlo to päť zdrojov oboznámených s touto záležitosťou.



Tiffany aktuálne zápasí s negatívnym vplyvom ciel na vývoz do Číny v dôsledku obchodného sporu vlády USA a ázijskou krajinou.



Spoločnosť LVMH, ktorá už roky hľadá spôsoby, ako expandovať na americký trh, predložila Tiffany predbežnú nezáväznú ponuku začiatkom tohto mesiaca, uviedol jeden zo zdrojov.



Tiffany si najal poradcov, aby preskúmali ponuku LVMH, ale zatiaľ na ňu neodpovedal, a nie je isté, či táto ponuka povedie k dohode, dodal ďalší zo zdrojov.



Presnú cenu, ktorú LVMH ponúkol za kúpu americkej spoločnosti Tiffanys trhovou hodnotou približne 11,9 miliardy USD (10,71 miliardy eur) sa nepodarilo zistiť.



Zdroje nechceli byť identifikované, pretože ide o dôverné informácie. Spoločnosť LVMH sa k správe odmietla vyjadriť a výrobca šperkov Tiffany neodpovedal na žiadosť o komentár.



Francúzska spoločnosť LVMH, ktorej patria aj značky ako Fendi, Christian Dior či Givenchy, a tiež šampanské Veuve Cliquot, je už niekoľko rokov jednou z najziskovejších firiem v maloobchodnom predaji luxusného módneho tovaru, aj keď nie všetky jej značky profitujú v rovnakej miere. Pomáha jej ale čoraz väčší apetít Číňanov po značkovom tovare.



Na druhej strane Tiffany sa tak nedarí, a nielen pre clá, ktoré sú dôsledkom obchodného sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou. Aj nižšia daň z predaja v Číne sa podpísala pod dvojciferný pokles predaja klenotníckej firmy.



Luxusné značky sa dlho spoliehali na predaj v Hongkongu, ktorý sa stal hlavným "nákupným centrom" pre klientov z tzv. pevninskej Číny. Ale mestom už štyri mesiace otriasajú prodemokratické demonštrácie, čo si vyberá daň od obchodníkov.



LVMH s trhovou hodnotou približne 194 miliárd eur napriek nepokojom v Hongkongu začiatkom tohto mesiaca oznámil tržby, ktoré prekonali odhady.



Firma Tiffany sa snaží rozšíriť svoju ponuku o cenovo dostupnejšie produkty, ako sú prívesky a náušnice, aby oslovila mladých ľudí, tzv. miléniánov, ktorí uprednostňujú konkurenciu s nižšími cenami, ako je dánska Pandora alebo značka Signet Jewellers.



Kontrolný podiel v spoločnosti LVMH so sídlom v Paríži má rodina Arnaultovcov a vedie ju najbohatší Francúz Bernard Arnault. Spoločnosť Tiffany sídli v New Yorku a je po celom svete známa drahými diamantovými zásnubnými prsteňmi.



(1 EUR = 1,1107 USD)