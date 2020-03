Francúzska spoločnosť bude namiesto parfumov vyrábať dezinfekčné gély

Paríž 16. marca (TASR) - Francúzska luxusná skupina LVMH, v nedeľu (15. 3.) oznámila, že začne vyrábať dezinfekčný gél na ruky v troch zo svojich domácich továrni na parfumy a kozmetiku. Bude ho distribuovať do francúzskych nemocníc, ktoré bojujú proti novému koronavírusu.



Už tento týždeň plánuje LVMH vyprodukovať 12 ton dezinfekcie namiesto parfumov Christian Dior, Guerlain a Givenchy a mejkapu, ktoré sa zvyčajne vyrábajú v týchto troch továrňach.



Francúzska skupina ich dodá „bezplatne“ zdravotníkom, a predovšetkým 39 verejným nemocniciam v Paríži.



„Chcem sa poďakovať spoločnosti LVMH za to, že konala tak rýchlo. Túto ponuku nám predložili v sobotu (14. 3.) večer o 21. hodine SEČ a v nedeľu ju potvrdili,“ uviedla šéfka parížskych nemocníc Martine Hirschová pre agentúru AFP.



Parížskym nemocniciam zatiaľ gél nedošiel, ale už majú len malé zásoby, uviedol hovorca parížskeho systému nemocníc a dodal, že aj ďalšie spoločnosti avizovali, že sú pripravené darovať im svoje zásoby.



Obavy z nakazenia novým koronavírusom vyvolali veľký dopyt po dezinfekčných géloch po celom Francúzsku, pričom mnoho lekární obmedzovalo klientov na jednu malú fľašku na osobu.



Vláda vydala dekrét o limitoch na ceny po správach, že niektorí maloobchodníci sa pokúšali vytĺcť pre seba väčší zisk a zvyšovali ceny. Malá 100-mililitrová fľaška teraz nesmie stáť viac ako 3 eurá.



Producenti v celom Francúzsku uviedli, že najímajú nových zamestnancov, aby uspokojili prudko rastúci dopyt, pretože úrady vyzývajú obyvateľov, aby si dôsledne čistili a dezinfikovali ruky. To je jedno z kľúčových opatrení na obmedzenie šírenia nákazy.