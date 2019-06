Manažér Boeingu nevylučuje ani premenovanie modelu Max 737

Americký prezident Donald Trump navrhol Boeingu premenovať model už v apríli.

Le Bourget 17. júna (TASR) – Boeing, najväčší výrobca dopravných lietadiel na svete, pokladá premenovanie problémového modelu 737 Max za možné. „Môžem povedať, že sme otvorení pre všetky návrhy,“ uviedol v pondelok finančný šéf koncernu Greg Smith v Le Bourget, kde sa začal najväčší letecký veľtrh na svete.



Koncern chce urobiť všetko pre to, aby obnovil dobrú povesť modelu. „Ak to znamená, že ho budeme musieť aj premenovať, urobíme to,“ dodal manažér. Ak by to nebolo potrebné, potom koncern prijme iné opatrenia.



Boeing od pádu dvoch lietadiel, pri ktorých zahynulo 346 ľudí, zhromažďuje od cestujúcich a leteckých spoločností všetky reakcie a poznatky. Doteraz nejestvujú konkrétne plány na premenovanie modelu.



Americký prezident Donald Trump navrhol Boeingu premenovať model už v apríli. „Keby som mal Boeing, model 737 by som dal do poriadku, pridal by som mu niekoľko skvelých vlastností a lietadlo by som premenoval,“ uviedol.



Medzitým koncern prepracoval sporný riadiaci systém MCAS, ale jeho používanie musia ešte schváliť kompetentné úrady. Zatiaľ nie je známy termín, od ktorého budú môcť lietadlá 737 Max začať znovu lietať.