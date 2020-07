Miba Steeltec rozšírila svoj výrobný závod vo Vrábľoch

Vráble 15. júla (TASR) – Spoločnosť Miba Steeltec po ôsmich mesiacoch stavebných prác rozšírila svoj výrobný závod vo Vrábľoch. Do výstavby závodu na trecie obloženia, do budovy, strojov a vonkajších úprav, investovala zhruba 10 miliónov eur. „Výrobná plocha vzrástla o polovicu, z doterajších 11.000 metrov štvorcových na súčasných 16.500 metrov štvorcových. V novej firemnej budove sme vytvorili aj administratívne priestory a miesto pre laboratórium, oddelenie výskumu a vývoja,“ informoval konateľ spoločnosti Patrik Rác.



Miba Steeltec je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Friction Group. Rakúska spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1991, keď otvorila svoj závod v Dolnom Kubíne zameraný na práškovú metalurgiu. V roku 2007 spustila výrobu v novom závode vo Vrábľoch, ktorý sa zameriava na výrobu trecích obložení na prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. Využívajú sa v automobilovom i leteckom priemysle, ale aj v zariadeniach veterných elektrární. Od založenia spoločnosti Miba Steeltec vo Vrábľoch firma investovala do závodu 70 miliónov eur. V súčasnosti má spoločnosť 632 zamestnancov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji.