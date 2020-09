Na Slovensku vlani vydobyli viac ako 42 miliónov ton nerastov

Jelšava 17. septembra (TASR) - Ťažobné spoločnosti vlani na Slovensku vydobyli viac ako 42 miliónov ton nerastov, z toho 39,5 milióna ton na povrchu. Organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť, prispeli do verejných financií sumou 4,6 milióna eur. TASR o tom vo štvrtok informoval riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory (SBK) Ján Hrabovský.



"Z podzemia bolo vyťažených 2,7 milióna ton surovín. Ťažba hnedého uhlia a lignitu sa na tom podieľala 1,5 milióna tonami. Rudy a magnezit tvorili jeden milión ton. Ťažba ropy a gazolínu bola na úrovni 6330 ton, zemného plynu sme vyťažili 80 miliónov kubických metrov," uviedol ďalej Hrabovský.



Organizácie vykonávajúce banskú činnosť podľa neho prispeli do verejných financií sumou celkovo 4,6 milióna eur. "Podieľali sa na tom úhrady za dobývacie priestory, vydobyté nerasty, uskladňovanie plynov a správne poplatky štátnej banskej správe," spresnil.



V roku 2019 na Slovensku evidovali 940 ložísk úžitkových nerastov, z nich 565 tvorili výhradné ložiská nerudných surovín, rudy, magnezitu, ropy, zemného plynu a uhlia. Zásoby nevyhradených nerastov, ako stavebný kameň, tehliarske a ostatné suroviny, štrkopiesky a piesky evidovali na 375 ložiskách.



Na valnom zhromaždení SBK 11. septembra v Jelšave si členovia zvolili i predsedu predstavenstva SBK, ktorým sa stal Michal Cehlár. Prvým podpredsedom je Peter Čičmanec, ktorý stál v čele komory od jej vzniku v roku 1998.



"V uplynulom období sa SBK aktívne podieľala na príprave národného projektu sústavy povolaní, kvalifikácií a rozvoja stredného odborného vzdelávania formou duálneho vzdelávania. Spolupracovala na programe Národnej technologickej platformy – výskum, vývoj, inovácia surovín, ďalej pri vypracovaní nového návrhu surovinovej politiky, ako aj pri zmenách zákonov dotýkajúcich sa ťažobných spoločností," skonštatoval Hrabovský.



Za jednu z priorít nastávajúceho obdobia podľa neho považuje SBK spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR pri realizácii strategických cieľov dokumentu "Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030" a prípravu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030. "SBK sa aktívne zapojí do Akčného plánu pre kritické suroviny, ktorý začiatkom septembra predstavila Európska komisia. Predpokladá sa, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením má byť zníženie závislosti na ich dovoze, rozvoj ťažby v Európe a efektívnejšia recyklácia," dodal.



SBK vznikla v roku 1998 s cieľom uplatňovať oprávnené záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Združuje 46 riadnych členov, ktorí poskytujú pracovnú príležitosť pre viac ako 5600 zamestnancov.