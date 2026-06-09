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Nemecká priemyselná výroba v apríli medzimesačne vzrástla o 0,4 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Produkcia nemeckého energetického sektora v apríli vzrástla o 0,2 %.

Autor TASR
Berlín 9. júna (TASR) - Nemecká priemyselná produkcia sa v apríli prvýkrát za päť mesiacov zvýšila. V porovnaní s predošlým mesiacom v súlade s očakávaniami trhu stúpla o 0,4 % po tom, ako v marci podľa revidovaných údajov medzimesačne o 0,1 % klesla. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.

Medzimesačnému rastu celkovej priemyselnej produkcie pomohlo najmä zvýšenie stavebnej výroby o 2,4 %, produkcie chemického odvetvia o 2,1 % a výroby kovových produktov o 1,6 %. Výroba automobilového priemyslu sa však prudko zmenšila, a to o 4,7 %.

Bez zahrnutia odvetvia energetiky a sektora stavebníctva nemecká priemyselná výroba v apríli medzimesačne stagnovala. Vzrástla síce výroba medziproduktov o 1,4 % a produkcia spotrebných tovarov stúpla o 1,9 %, ale výroba investičných tovarov sa o 1,5 % znížila.

Produkcia nemeckého energetického sektora v apríli vzrástla o 0,2 %.

Medziročne sa celková nemecká priemyselná výroba v apríli zmenšila o 0,5 % po poklese o 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
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